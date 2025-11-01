Otro revés judicial para Trump: Jueza federal anula la controvertida orden que exigía prueba de ciudadanía para este derecho

Suscríbete a nuestros canales

El rechazo a la solicitud del presidente Donald Trump para incluir un requisito de prueba documental de ciudadanía en el formulario federal de registro de votación representa un nuevo obstáculo legal.

Esta medida fue bloqueada por una jueza federal, afectando el intento de reformar el proceso electoral.

La información fue obtenida del portal web de Telemundo, donde se detalla que la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, con sede en Washington, DC, falló a favor de grupos demócratas y de derechos civiles que presentaron una demanda contra el gobierno de Trump.

La jueza determinará que la imposición de un requisito de prueba de ciudadanía viola la separación de poderes establecida en la Constitución, indicando que el presidente no tiene autoridad para efectuar tales cambios en el proceso electoral. Esta resolución prohíbe que la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos implemente esta directiva.

El tribunal otorgó a los demandantes un juicio sumario parcial, lo que impide la aplicación inmediata de la prueba.

Además, la demanda incluye otras impugnaciones a la orden ejecutiva, como la necesidad de que todas las boletas enviadas por correo sean recibidas el día de las elecciones y no solo con un matasellos con esa fecha.

La controversia legal aún está en curso, con varias demandas relacionadas con la orden ejecutiva electoral de Trump. En abril, 19 fiscales generales estatales solicitaron a otro tribunal federal que rechazara la orden.

Estados como Washington y Oregon, donde la mayoría del voto se realiza por correo, también interpusieron acciones legales contra las imposiciones establecidas por la administración.

