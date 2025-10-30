Alarma mundial: Trump ordena iniciar pruebas nucleares de inmediato y esta es la razón

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles en horas de la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una noticia de impacto mundial y es que, ordenó al Departamento de Guerra iniciar pruebas de armas nucleares.

¿Por qué ahora?

Trump responde así al anuncio previo de Vladimir Putin del 29 de octubre, sobre haber llevado a cabo una prueba con éxito del sumergible atómico no tripulado Poseidón.

Este dron está diseñado para portar cabezas nucleares y, según Putin, "no tiene igual en el mundo" y su interceptación es sumamente difícil. El Poseidón, junto con el Burevestnik, fue presentado en 2018 como parte de la nueva generación de armas rusas.

EEUU no quiere quedarse atrás

"Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años", explicó Trump en la red social X.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. ¡Gracias por su atención!", fue el anuncio formal del mandatario estadounidense.

