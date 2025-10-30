De chef presidencial a migrante deportado: la historia de un mexicano obligado a dejar EEUU tras 36 años

Suscríbete a nuestros canales

La historia de Sergio García Silva es un ejemplo del giro que puede dar el destino migratorio. Tras forjar una exitosa carrera culinaria y vivir 36 años en Estados Unidos (EEUU), el chef fue deportado a México. Ahora, desde Monterrey, Nuevo León, intenta reconstruir su vida.

García Silva no solo trabajó en reconocidos restaurantes, sino que llegó a preparar alimentos para importantes personalidades. Entre ellas, el ex presidente George W. Bush durante sus dos períodos en la Casa Blanca.

¿Cómo era la vida del chef en EEUU?

El chef relató que su restaurante era tan popular que, incluso, la Casa Blanca los contactaba. "Yo soy el presidente Bush, de sus dos períodos, pues de la Casa Blanca nos empezaron a hablar también para hacer reservaciones e ir a comer... al restaurant y pues se nos llenaba siempre", comentó García Silva.

Su vida cambió drásticamente cuando fue detenido. Tras pasar más de 60 días bajo custodia, su suerte cambió y "todo lo perdió" al ser deportado. En EEUU quedaron sus cuatro hijos y tres nietos, a quienes extraña profundamente.

¿Cómo intenta reinventarse Sergio García en Monterrey?

Ahora, el chef escribe su nueva historia desde Monterrey, Nuevo León, donde vive junto a su esposa, quien también dejó su vida en EEUU para acompañarlo. El chef Sergio García Silva actualmente se dedica a vender comida por pedidos.

El chef compartió que su sueño es "volver a retomar lo de lo del restaurante que teníamos" en EEUU, pero admite que llegar a un lugar nuevo es "muy complicado". A pesar de la tristeza de la deportación, mantiene la esperanza.

¿Qué planes tiene el chef deportado?

García Silva confiesa que le gustaría regresar, porque tiene "muchas este cosas que dejé allá pendientes todavía". En su vida pasada, era activo en su iglesia, donde ayudaba a los padres y tenía una fuerte conexión con su comunidad.

Hoy, disfruta de caminar y de paseos en bicicleta, pero su principal motor sigue siendo la esperanza de "poder regresar a los EEUU y abrazar a sus hijos".

