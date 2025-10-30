Alarma en Washington D. C.: adolescentes desafían a la policía con “reuniones delictivas”

Suscríbete a nuestros canales

Cientos de adolescentes han retomado las grandes concentraciones nocturnas en áreas centrales de Washington DC, como Navy Yard, U Street y el Waterfront, reviviendo la preocupación de las autoridades.

La alcaldesa Muriel Bowser y la jefa de policía Pamela Smith han manifestado su alarma por los riesgos de delincuencia y violencia vinculados a estas reuniones, coordinadas a menudo a través de redes sociales.

Las líderes de la ciudad critican que la falta de consecuencias lleva a los jóvenes a repetir comportamientos problemáticos según informa El Tiempo Latino.

La policía metropolitana informó de siete tiroteos con 12 heridos durante un fin de semana reciente que no involucraron a menores. Sin embargo, sí destacó un aumento importante en los delitos cometidos por jóvenes, incluyendo el robo de tres vehículos en poco tiempo en la zona noroeste.

Acciones

Ante esta situación, la alcaldesa Bowser solicitó al Concejo de D.C. la implementación de un nuevo toque de queda universal para los menores de 18 años, además de la posible reactivación de zonas especiales con restricciones desde las 8:00 p.m. durante los fines de semana.

Las autoridades señalan que una restricción similar, aplicada durante el verano, resultó efectiva para reducir los incidentes de violencia juvenil.

No obstante, esa medida expiró y el Concejo optó por no extenderla sin un proceso de consulta pública, avivando el debate sobre su necesidad y la potencial criminalización de los jóvenes.

La alcaldesa también enfatizó la responsabilidad de los padres, instándoles a supervisar activamente el paradero de sus hijos.



