Cambio en ley SNAP 2025: ¿Cómo afecta el nuevo cambio los beneficiarios de Georgia?

El Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Georgia ha anunciado que se implementarán nuevos y más amplios requisitos laborales para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), especialmente para los Adultos Aptos sin Dependientes (ABAWD).

A partir del 1 de noviembre de 2025, el estado ajustará sus regulaciones en cumplimiento con la Ley federal de Responsabilidad Fiscal de 2023, lo que impactará a miles de personas en Georgia.

Esta legislación federal, que comenzó a regir desde su firma, permite a los estados un plazo de implementación hasta finales de 2025.

Aunque esta normativa tiene como objetivo promover la autosuficiencia, también requiere que la agencia estatal actúe de inmediato para asegurar una transición fluida para los ciudadanos.

Las autoridades de Georgia están trabajando arduamente para cumplir con la fecha límite establecida por el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del USDA.

¿Cuál es el cambio más relevante para solicitar beneficios SNAP en Georgia?

El cambio más significativo amplía el rango de edad para las personas que están sujetas al límite de tiempo de SNAP, pasando de 18-49 a 18-54 años. Anteriormente, los ABAWDs mayores de 50 años estaban exentos de esta regla.

Ahora, la ley federal exige que las personas de hasta 54 años cumplan con el requisito de trabajar, ser voluntarios o participar en programas de capacitación por al menos 80 horas al mes.

Aquellos que no cumplan con este requisito solo recibirán beneficios durante tres meses en un período de 36 meses, lo que resalta la importancia de estar preparados.

Este nuevo requisito de trabajo para SNAP en 2025 establece una directriz clara: los beneficiarios en el rango de edad ampliado deben demostrar que están trabajando o en capacitación para poder seguir recibiendo asistencia alimentaria después de la fecha límite.

¿A que grupos protegen las nuevas exenciones de SNAP?

A medida que se amplía el grupo que debe seguir las nuevas reglas, la Ley de Responsabilidad Fiscal introduce exenciones clave que protegen a las poblaciones más vulnerables.

Esta medida federal reconoce y excluye automáticamente a tres grupos específicos de ABAWDs del límite de tiempo, asegurando que puedan seguir recibiendo sus beneficios:

Veteranos de las Fuerzas Armadas de los EE. UU.

Personas que enfrentan la falta de vivienda.

Jóvenes de 24 años o menos que estuvieron bajo cuidado de crianza al cumplir 18 años.

Estas exenciones ayudan a aliviar la carga de aquellos que a menudo enfrentan mayores dificultades para conseguir y mantener un empleo estable, y son un esfuerzo por dirigir el apoyo de SNAP Georgia hacia quienes realmente lo necesitan.

Los ciudadanos que encajen en estas nuevas categorías deben asegurarse de que el estado tenga su información actualizada.

Beneficiarios SNAP deben estar atentos a las notificaciones

El DHS enfatiza que la comunicación directa con los clientes es prioritaria. La agencia enviará avisos individuales para detallar cualquier acción requerida, el cronograma y el estado del caso de cada beneficiario.

El DHS insta a los clientes afectados a revisar regularmente la sección de avisos de su cuenta de Georgia Gateway.

Esta plataforma servirá como el principal canal de información para guiar a los ABAWDs a través de la transición.

Cumplir con el nuevo requisito de trabajo SNAP o verificar su exención a tiempo determinará la continuidad de la asistencia alimentaria a partir de noviembre de 2025.

El DHS de Georgia compromete sus recursos para facilitar la comprensión de este cambio ley SNAP y asegurar que ningún beneficiario pierda sus beneficios por falta de información.

