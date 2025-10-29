¡Atención inmigrantes! EEUU pone fin a la extensión automática de permisos laborales para estos migrantes

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una medida significativa que impactará a ciertos inmigrantes en Estados Unidos (EEUU). La agencia confirmó el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo para quienes soliciten renovación a partir del 30 de octubre de 2025.

Esta decisión se toma en cumplimiento de una orden ejecutiva emitida por el presidente de EEUU, Donald Trump. La medida revierte una política de la administración de Joe Biden que permitía una prórroga de hasta 540 días para permisos vencidos.

¿Por qué se elimina la extensión automática de 540 días?

La política anterior, implementada por la administración Biden, buscaba precisamente evitar interrupciones laborales mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) procesaba las solicitudes de renovación. Con la alta demanda, los tiempos de procesamiento se habían extendido.

Ahora, la agencia revierte esa flexibilidad. Joseph Edlow, director del USCIS, señaló que la agencia pone un "renovado énfasis en la verificación y control exhaustivo de los extranjeros".

¿Cuál es la justificación de la nueva política?

Según Edlow, la eliminación de la política prioriza la seguridad. El director del USCIS indicó que se están "eliminando políticas que priorizaban la conveniencia por encima de la seguridad de los estadounidenses".

Con esta decisión, el Gobierno busca fortalecer los controles migratorios y prevenir fraudes en los procesos de autorización de empleo. La nueva medida incrementa la presión sobre los migrantes para que sus solicitudes de renovación se procesen a tiempo.

