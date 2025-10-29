¡Duelo de gigantes! ¿Qué acuerdos buscarán Trump y Xi Jinping?

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump y Xi Jinping marcan una cita clave este jueves en Corea del Sur, en los márgenes de la cumbre APEC, para abordar cara a cara la tensa guerra comercial que sacude a las dos mayores potencias.

Este encuentro representa el primer diálogo entre los líderes desde 2019 y pone sobre la mesa una amplísima agenda que incluye temas críticos.

¿Qué acuerdos buscarán Trump y Xi Jinping?

– Aranceles y guerra comercial

Trump y Xi se reunirán pocos días después de que representantes comerciales de ambos países acordaran en Malasia un “acuerdo preliminar” para aliviar las tensiones comerciales.

No se conocen los detalles de dicho acuerdo, pero se espera que los dos mandatarios extiendan la tregua arancelaria que vence en noviembre.

Actualmente, Washington aplica aranceles del 30 % a los productos chinos y Pekín del 10 % a los estadounidenses, tras haber alcanzado picos del 145 % y 125 %, respectivamente, cuando Trump inició en abril la guerra arancelaria.

Ambos países mantienen además tasas portuarias recíprocas sobre sus embarcaciones desde mediados de mes.

– Tráfico de fentanilo

Trump asegura que lo primero que quiere tratar con Xi es el tráfico de fentanilo.

El presidente de EEUU dijo este miércoles que espera "bajar" aranceles a China porque cree que pueden ayudar a Washington "con la situación del fentanilo", tras haber impuesto un 20 % de tarifas a las exportaciones chinas por este asunto en particular.

– El futuro de TikTok en EEUU

Trump y Xi podrían sellar un acuerdo definitivo que garantice el futuro de TikTok en Estados Unidos, ya que la legislación del país norteamericano obliga a la aplicación a desvincularse de su matriz china, ByteDance, para continuar operando, al considerar esos vínculos una amenaza a la seguridad nacional.

Estados Unidos y ByteDance cerraron en septiembre un acuerdo marco, que según Trump cuenta con el aval de Xi, por el cual se crearía una empresa conjunta con participación mayoritaria estadounidense y restricciones al acceso a los datos de los usuarios por parte de China.

– Guerra de Ucrania

El encuentro entre Trump y Xi se produce después de que fracasara el intento del republicano de celebrar una nueva cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania.

Trump ha presionado a Pekín para que utilice su influencia sobre Putin y lo convenza de terminar la guerra, pero el Gobierno chino mantiene una postura ambigua sobre el conflicto y defiende su cooperación comercial con Rusia.

