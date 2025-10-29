¡Acuerdo histórico! Trump y Lee sellan el nuevo pacto comercial

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, Estados Unidos (EEUU) y Corea del Sur sellaron un acuerdo comercial tras la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el surcoreano, Lee Jae-myung.



"Hemos llegado a un acuerdo", dijo Trump en la ciudad surcoreana de Gyeongju durante una cena con otros mandatarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump y Lee sellan el nuevo pacto comercial

Kim Yong-beom, el jefe de Gabinete surcoreano, informó en una rueda de prensa que ambos países se pusieron de acuerdo sobre la forma de financiar la inversión de 350.000 millones de dólares que Seúl se comprometió a realizar en EEUU para fijar los denominados aranceles recíprocos de Washington en el 15 %.



De acuerdo con la agencia surcoreana Yonhap, Yong-beom señaló que Seúl accedió a que 200.000 millones en inversiones sean efectuados en efectivo, con un límite anual de 20.000 millones por año.



Los negociadores surcoreanos, que realizaron varios viajes a Washington en las semanas previas a la reunión de este miércoles, habían advertido que ambos países seguían divididos en puntos clave.

Trump, sin embargo, afirmó este mismo miércoles en un evento ante directores ejecutivos en el marco de la APEC que finalizaría los detalles del acuerdo comercial "muy pronto".



Durante su encuentro, Lee prometió aumentar el gasto militar tal y como pide Washington.

El mandatario surcoreano agasajó además a Trump con la Gran Orden de Mugunghwa, la máxima condecoración del país, y con una réplica de una corona dorada de una antigua dinastía coreana.

