Portugal endurece el acceso a la nacionalidad: nueva ley redefine quién puede ser ciudadano

El Parlamento aprobó una reforma que modifica los requisitos para obtener la nacionalidad portuguesa y elimina beneficios automáticos para hijos de migrantes.

La información compartida por EFE señala que la Asamblea aprobó una reforma integral a la Ley de Nacionalidad que introduce restricciones inéditas.

Nacionalidad en debate: el giro legislativo que divide a Portugal

Aunque el pasaporte luso ha sido históricamente una vía de integración para miles de migrantes, el Parlamento portugués acaba de redefinir sus condiciones de acceso.

Con 157 votos a favor y 64 en contra, la Asamblea de la República aprobó este martes una reforma integral a la Ley de Nacionalidad que introduce restricciones inéditas.

En paralelo, los legisladores también avalaron un borrador que modifica el Código Penal para permitir la pérdida de nacionalidad en casos de delitos graves.

Ambos textos esperan ahora la decisión del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quien puede promulgar, vetar o enviar los proyectos al Tribunal Constitucional.

Nacionalidad restringida: residencia prolongada y fin del derecho por nacimiento

Según El Diario, a partir de esta reforma los migrantes deberán residir legalmente en Portugal durante al menos siete años si provienen de países de lengua portuguesa o de la Unión Europea.

En cambio, quienes lleguen desde terceros Estados enfrentarán un requisito de diez años de residencia, duplicando el mínimo anterior de cinco años para todos los casos.

Además, la ley elimina el derecho automático a la ciudadanía para hijos de migrantes nacidos en suelo portugués. Ahora, estos menores deberán declarar su voluntad de ser portugueses y contar con al menos un progenitor con cinco años de residencia legal.

Impacto directo en comunidades históricas y nuevos migrantes

Asimismo, el borrador suprime el régimen especial que permitía conceder la nacionalidad a descendientes de judíos sefarditas, una medida que había beneficiado a más de 57.000 personas desde 2015, según datos del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, el Ejecutivo aceptó incluir dos propuestas del partido Chega: retirar la nacionalidad obtenida de forma fraudulenta y exigir medios de subsistencia propios para evitar dependencia de subsidios estatales.

Delitos graves y pérdida de ciudadanía: el nuevo Código Penal

Aunque Chega propuso retirar automáticamente la nacionalidad en caso de delitos graves, el gobierno moderó la medida. La nueva redacción permite esa pérdida solo si un tribunal lo determina, abriendo un precedente jurídico que podría afectar a ciudadanos naturalizados.

