Centenares de muertos en Rio de Janeiro: así se desarrolló el letal operativo contra el crimen organizado

En medio de la operación policial que inició este martes en Río de Janeiro contra el crimen organizado, y que ha sido catalogada como la más letal de la historia de la ciudad brasileña, autoridades revelaron el balance de muertes que resultaron hasta el momento.

De acuerdo con un reporte de la Defensoría Púbica de esa región, el operativo dejó 132 muertos, entre ellos cuatro agentes policiales, informó EFE.

La institución divulgó la nueva cifra de fallecidos, después de que habitantes de los barrios afectados acudieran para buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en una plaza.

"Violencia nunca antes vista"

Funcionarios del organismo colaboran con las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los focos de la operación. Para ello, hacen seguimiento en los institutos forenses responsables de la identificación de los cadáveres, según un comunicado.

Asimismo, la Defensoría Pública afirmó que se recogieron testimonios de habitantes y familiares de los fallecidos para “contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista”.

Por su parte, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, dijo que, por ahora, le constan 58 muertos, aunque reconoció que la cifra “seguramente” cambiará.

Los cadáveres encontrados por los familiares, todos de hombres, quedaron tendidos uno al lado del otro en el suelo de una plaza de la Penha, a la vista de los vecinos.

Operación policial en Rio de Janeiro

La operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho, una de las dos facciones criminales más poderosas de Brasil.

La misma se desplegó en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.

Durante las actividades de la policía se desplegaron más de 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados.

Asimismo, se informó sobre el arresto de 81 sospechosos, además de la incautación 93 fusiles y media tonelada de drogas, según el último comunicado del gobierno regional.

Ante la actuación de las autoridades, los miembros de la banda respondieron a la operación con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río. Debido a ello, se reportaron interrupciones en el tránsito de líneas de autobuses y el cierre de decenas de escuelas y centros de salud.

Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos después de la jornada policial. Comercios y escuelas de los barrios afectados se mantienen cerrados.

