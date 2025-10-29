¡Atención, mexicanos en Austin! Consulado ofrece asesoría legal en noviembre: no requiere cita

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de México en Austin está comprometido en la defensa de los derechos de la comunidad mexicana en Texas.

A través de su sólido Programa de Asesoría Legal Gratuita y Pláticas Informativas, el Departamento de Protección brinda una herramienta clave para que los connacionales conozcan sus derechos y reciban orientación profesional en temas importantes.

La meta principal de esta iniciativa es ofrecer apoyo jurídico oportuno y de calidad, asegurando que ningún mexicano enfrente problemas legales sin la ayuda necesaria.

El Consulado reafirma su compromiso con la protección integral, actuando como un puente esencial entre la comunidad y los recursos legales en Estados Unidos.

¿Cuáles son los servicios que ofrece el consulado de México en Austin?

Los abogados externos, que son expertos en la legislación estadounidense, ofrecen asesoría especializada en tres áreas clave.

Primero, en el ámbito migratorio, ayudan a resolver dudas sobre procesos de deportación, solicitudes de visa y ajustes de estatus, informando a las personas sobre las opciones legales que tienen a su disposición.

En segundo lugar, en el área laboral, estos especialistas guían a los trabajadores sobre temas como salarios no pagados, discriminación y seguridad en el trabajo. Ellos se encargan de explicar los derechos laborales que protegen a todos los empleados, sin importar su estatus migratorio.

Por último, en el ámbito civil y familiar, brindan asesoría sobre custodia de menores, trámites de divorcio, poderes notariales y otros asuntos legales cotidianos.

El Consulado se asegura de que estos servicios sean gratuitos y confidenciales, facilitando así el acceso a la justicia.

¿Cuándo y dónde se pueden acercar los mexicanos al Consulado en Austin?

Si eres mexicano y estás buscando esta valiosa asistencia, lo mejor es que te dirijas directamente al Departamento de Protección del Consulado de México en Austin.

La dirección es: 3307 E. Cesar Chavez St., Austin, TX 78722.

El Consulado ha implementado un sistema de atención que no requiere cita previa para estas asesorías legales, lo que facilita un acceso más rápido y sencillo.

Por lo general, el programa se lleva a cabo con un calendario mensual, con sesiones programadas en días específicos.

Horario: Los servicios de asesoría legal gratuita se ofrecen normalmente en la mañana, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Fecha: los días 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 de noviembre.

El Consulado General de México en Austin recomienda a la comunidad que consulte siempre el calendario oficial del mes en curso, que se publica en sus canales de comunicación, como su página web o redes sociales, ya que la información se actualiza constantemente.

Simplemente visita el Consulado durante el horario indicado en las fechas del calendario, y los abogados y el personal de Protección estarán allí para atender tu caso.

