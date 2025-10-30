¡Imágenes impactantes!: huracán Melissa azota el oriente de Cuba y deja más de 700 mil evacuados

Suscríbete a nuestros canales

El Huracán Melissa, tras su paso devastador por Jamaica, ha impactado con fuerza inusitada el oriente de Cuba,.

Este, tocó tierra en la isla de Cuba durante la madrugada de este miércoles después de haber disminuido hasta la categoría 3, de un máximo de 5, en la escala Saffir-Simpson, generando un despliegue masivo de protección civil que logró reubicar a más de 700,000 personas antes de la llegada del ciclón.

Las autoridades cubanas se encuentran en plena fase de evaluación de daños tras el golpe del fenómeno meteorológico.

El Gobierno cubano activó sus protocolos de prevención más rigurosos, logrando una movilización ejemplar en las provincias orientales que se encuentran en la trayectoria directa del huracán, incluyendo Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Granma.

Cifra Récord

La cifra de más de 700,000 evacuados representa una de las mayores movilizaciones preventivas de la historia reciente del país, buscando proteger la vida ante los riesgos catastróficos.

Los ciudadanos fueron trasladados a albergues seguros, casas de familiares y amigos, y centros estatales previamente acondicionados, garantizando la protección de núcleos familiares y enseres vitales.

La medida de evacuación incluyó el aseguramiento de instalaciones industriales, el traslado de cosechas y el cierre preventivo de infraestructura sensible, como las centrales termoeléctricas en el área de impacto.

Consecuencias

El Huracán Melissa, que tocó tierra en el extremo oriental de la isla, se presentó con vientos de alta intensidad y lluvias torrenciales que han dejado imágenes de fuerte impacto.

La principal preocupación sigue siendo el volumen de lluvia, que amenaza con provocar inundaciones súbitas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en zonas montañosas y costeras.

Los fuertes vientos, aunque se espera que el huracán se debilite tras el contacto con la orografía cubana, han causado daños a la infraestructura ligera y la caída de árboles.

Se han registrado significativas penetraciones del mar en zonas bajas de la costa, aumentando el riesgo de daños a viviendas e infraestructuras cercanas al litoral.

Con el paso del centro del ciclón, los equipos de gestión de riesgo y las brigadas de respuesta rápida están comenzando las labores de evaluación de la devastación. La prioridad es restablecer los servicios básicos y la comunicación en las comunidades afectadas.

Las autoridades han advertido que el esfuerzo de limpieza y recuperación será lento y complejo, especialmente dada la magnitud del sistema Melissa, catalogado como uno de los más intensos en impactar la región caribeña.

Desolación y muerte

El poderoso huracán Melissa dejó destrucción, desolación y muerte tras su paso por Cuba.

Medios reportan, que durante más de siete horas, las fuertes ráfagas de viento que superaron las 150 millas por hora azotaron la isla. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones sin precedentes.



Miles de personas se quedaron sin suministro eléctrico, sin comunicaciones y agua potable.

