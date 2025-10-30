¡Crisis industrial! Hyundai forzó a Trump a frenar redada migratoria: la compañía necesita a sus obreros

Suscríbete a nuestros canales

A principios de este año, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevaron a cabo un operativo masivo de control migratorio en una nueva planta de fabricación de Hyundai Motor Group en Ellabell, Georgia.

El 4 de septiembre, las autoridades arrestaron a aproximadamente 475 personas en las instalaciones, la mayor redada migratoria en un solo lugar en la historia del departamento.

Muchas de las personas detenidas eran ciudadanos surcoreanos que, habían sido contratados legalmente para trabajar como ingenieros e instaladores de equipos. La redada, que sirvió para "batir récords del ICE", tuvo consecuencias significativas.

¿Por qué Trump se retracta de la redada de ICE?

La perturbación causada por la redada no solo retrasó la apertura de las instalaciones que darán empleo a estadounidenses, sino que también evidenció un conflicto político. Donald Trump intervino y declaró estar "totalmente en contra" de la redada de sus propios agentes del ICE.

Trump indicó que estos trabajadores deben regresar: "Cuando lleguen, fabricarán maquinaria, equipos y demás, muy complejos. Van a tener que contratar a gente, al menos en la fase inicial". La necesidad de inversión extranjera directa y personal técnico especializado motiva el cambio de postura.

¿Cómo afectó el incidente las relaciones con Corea del Sur?

El incidente tensó notablemente las relaciones entre EEUU y Corea del Sur. Seúl expresó su profunda preocupación por el trato recibido por sus ciudadanos durante la redada.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung señaló que los trabajadores "no están dispuestos a regresar" debido al trauma. Advirtió que, si no se garantiza la seguridad y un trato justo, existe una "alta probabilidad" de que la construcción de fábricas en EE. UU. "se retrase considerablemente".

