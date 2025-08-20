¡Niños en peligro en EE.UU.! Estas imitaciones de Labubus son mortalmente tóxicas

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) emitió el 18 de agosto una alerta urgente sobre muñecos imitación de los famosos Labubus.

La CPSC advierte que estos juguetes representan un riesgo serio de asfixia y muerte para los niños pequeños, ya que su diseño les permite introducirse en la boca, bloqueando las vías respiratorias.

Esta advertencia se extiende también a versiones de llaveros, que presentan dimensiones peligrosas y pueden desprender partes pequeñas durante su uso según CBS News.

El presidente de la CPSC, Peter Feldman, enfatizó la gravedad del problema, señalando que estos muñecos llamados Lafufu son ilegales y no deberían estar en los hogares.

La baja calidad de fabricación de los Lafufu aumenta el peligro, ya que algunos modelos se pueden desarmar fácilmente, generando fragmentos que los niños pueden ingerir.

La CPSC instó a las familias a no adquirir estos productos y a retirar inmediatamente cualquier muñeco o llavero de este tipo del alcance de los menores.

La popularidad de los Labubu originales, que el artista Kasing Lung creó y Pop Mart distribuyó, llevó a un aumento en la aparición de falsificaciones más económicas, pero inseguras.

La CPSC advierte que incluso en tiendas de prestigio se pueden encontrar estas copias, lo que dificulta su control.

Para ayudar a los consumidores a identificar productos auténticos, se recomienda prestar atención a detalles como el precio.

También al envase con etiquetas holográficas y códigos QR, así como la cantidad de dientes en los muñecos, que en los originales son nueve.

La CPSC subraya la importancia de comprar juguetes solo a través de fuentes confiables para proteger la seguridad de los niños.

