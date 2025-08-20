¡Alerta radioactiva! Esta famosa cadena de supermercados podría tener camarones tóxicos a la venta

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una advertencia sobre la compra, venta y el consumo de camarones congelados importados por la empresa PT. Bahari Makmur Sejati.

La alerta se debe a la posibilidad de contaminación radiactiva. Esta empresa indonesia distribuye sus productos a varias tiendas en estados como Alabama, Florida y Texas, entre otros.

Los camarones afectados son de la marca Great Value, con códigos de lote 8005540-1, 8005538-1 y 8005539-1, todos con fecha de caducidad del 15 de marzo de 2027 según Telemundo Dallas,

Hasta el momento, las autoridades no encuentran ningún producto con resultados positivos para cesio-137 (Cs-137) en el comercio estadounidense.

Sin embargo, la FDA está colaborando con distribuidores y minoristas para retirar cualquier producto potencialmente contaminado que se venden en los locales de Walmart.

Detalles de la prohibición

La FDA determinó que los productos de PT. Bahari Makmur Sejati infringen la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, ya que pudieron ser preparados en condiciones insalubres.

Esto aumenta el riesgo de contaminación por Cs-137. Además, la agencia incluyó a la empresa en una alerta de importación.

Esto para evitar que sus productos ingresen a Estados Unidos hasta que ellos resuelvan las infracciones. La FDA continúa con su investigación, y la información actualizada se proporcionará a medida que esté disponible.

Riesgos

La exposición prolongada al Cs-137 puede aumentar el riesgo de cáncer, ya que este elemento radiactivo puede dañar el ADN de las células. Por lo tanto, la FDA recomienda a quienes adquirieron los camarones afectados que los desechen y no los consuman.

Asimismo, las autoridades aconsejan a los distribuidores y minoristas que eliminen estos productos de sus estantes. Si alguien sospecha haber estado expuesto a niveles elevados de cesio, debe consultar a un profesional de la salud para obtener orientación.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



