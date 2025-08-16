¡Error garrafal! Sepa por qué Walmart deberá pagar una multa millonaria en California: nadie lo puede creer

Suscríbete a nuestros canales

Walmart acordó pagar 5.6 millones de dólares para resolver una demanda por protección al consumidor relacionada con el cobro excesivo a sus clientes.

Este anuncio fue realizado por la Fiscalía del Condado de Santa Clara y según publicó Mundo Deportivo en su portal web.

Según la información oficial, la empresa habría vendido productos con un peso inferior al indicado en sus etiquetas, afectando a mercancías como frutas, verduras y alimentos preparados.

Cobros altos

El litigio civil, que involucra a varios condados de California, incluyendo San Bernardino, también acusó a Walmart de cobrar precios más altos que los anunciados para ciertos artículos.

El fiscal de distrito de Santa Clara, Jeff Rosen, enfatizó la importancia de la ley de precios justos, afirmando que los clientes tienen derecho a que el precio escaneado en la caja sea correcto.

Rosen aseguró que su oficina se compromete a hacer cumplir esta normativa según declaraciones a medios locales.

Antecedentes

Walmart opera actualmente 280 tiendas en California y no es la primera vez que enfrenta acusaciones similares; en 2012, pagó 2.1 millones de dólares por un caso de sobrecargo.

En este acuerdo reciente, la cadena deberá abonar 5.5 millones en multas civiles y 139 908.92 dólares para cubrir los costos de la investigación.

Este acuerdo fue alcanzado en colaboración con las Fiscalías de los condados de Santa Clara, San Diego, San Bernardino y Sonoma.

