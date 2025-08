Conoce la máquina inteligente que compra celulares en Walmart: así funciona

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de tiendas Walmart ofrece a sus clientes, en sus instalaciones, una máquina EcoATM que compra celulares usados.

La máquina señala en su rotulación Instant Cash for Phone, es decir, que el pago por el teléfono es inmediato, si el cliente concreta la transacción.

El smartphone debe estar cargado, señala un video subido por la usuaria de TikTok, Camila Materón.

Materón indicó que se puede vender un ipod, o una tablet, o un smartphone; ella está vendiendo en el video un iPhone 12.

La máquina EcoATM señala que el celular debe estar cargado, prendido y que no esté roto. El usuario debe especificar la marca de su celular, debe estar sin forro; según las instrucciones que va señalando la máquina.

El usuario o vendedor del celular usado sigue las indicaciones de EcoAtm y las marca con un clic en la pantalla.

La máquina imprime un código QR, y le dice al usuario que debe pagarlo en la parte de atrás del teléfono. Luego, le preguntará por el tipo de cable que usa el celular, muestra las opciones en pantalla para que el usuario la marque con solo tocarla.

A continuación, se abrirá una compuerta en la parte frontal de la máquina, donde deberá colocar el celular, desbloqueado para que lo conecte EcoATM.

Luego, la máquina le mostrará en pantalla al usuario el precio que ofrece por el smartphone, indicando las especificaciones. En el caso de Materón, la máquina le ofrece $ 94 por su iPhone 12; 228, desbloqueado.

“Yo creo que es muy poquito porque averigüe en Apple y me daban $ 160 por el teléfono; y aquí $ 94, no creo que sea una buena idea. No lo voy a vender”, dijo Materón.

Decidió no vender el iPhone por el poco dinero que le ofreció la máquina, según su criterio, presionó un botón en la pantalla y la máquina le devolvió su teléfono celular.

Ubicación de las máquinas

Las máquinas son un terminal que suelen estar ubicadas cerca de las cajas o en la entrada de las tiendas. La ecoATm evalúa el celular usado, y el cliente recibe el pago al instante y en efectivo.

EcoATM compra diversas marcas de celulares:

Apple: iPhones de diferentes modelos y condiciones

Samsung: Teléfonos Samsung de varias generaciones

Android: Dispositivos Android de diferentes fabricantes, como Google, OnePlus, Huawei; entre otros.

¿Cómo evalúa ecoATM los celulares?

El proceso de evaluación de ecoATM utiliza tecnología avanzada, incluidos algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, para determinar el valor del mercado de los dispositivos.

La máquina puede identificar hasta 2.000 modelos de celulares y ofrecer un precio según su condición y valor actual en el mercado.

