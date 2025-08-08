Robo de muñecos Labubus sacude a tienda viral en California: pérdidas por $7.000

Suscríbete a nuestros canales

La fiebre por los Labubus alcanzó un nuevo nivel en California. La madrugada del miércoles, una tienda en La Puente fue saqueada por ladrones que se llevaron decenas de estas codiciadas figuras de colección, valoradas en miles de dólares.

El robo quedó registrado en video y ha generado indignación entre fanáticos y comerciantes, reseña Los Ángeles Times.

La tienda One Stop Sales, ubicada en la avenida Glendora, publicó imágenes de seguridad que muestran a sujetos enmascarados irrumpiendo en el local alrededor de la 1:30 a. m.

Los delincuentes escaparon en una camioneta Toyota Tacoma blanca, que luego fue localizada por las autoridades. A pesar de ello, no se han realizado arrestos hasta el momento.

El juguete viral que mueve miles de dólares

Labubu, una criatura adorable con apariencia monstruosa, ha conquistado el mercado de coleccionistas adultos gracias a su estética peculiar y al respaldo de celebridades como Lisa, la estrella del K-pop que compartió un video abrazando uno de estos peluches.

Un muñeco básico se vende por $28, pero su valor puede multiplicarse en el mercado secundario. En junio, uno de tamaño real se subastó por $170.000 en Pekín.

Los propietarios de One Stop Sales, tienda que abrió en mayo y vende peluches en cajas sorpresa, reportaron pérdidas de inventario que ascienden a $7.000. En redes sociales lamentaron que el local quedó “destrozado” y aseguraron seguir “en shock” tras el robo.

Piden información

El negocio se había vuelto popular por vender Labubus en exclusiva, importados de la marca china Pop Mart.

Las autoridades del Condado de Los Ángeles instaron a cualquier persona con información a comunicarse con la Estación Industrial del Sheriff al (626) 330-3322.

