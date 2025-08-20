Este estado entregará cheques de estímulo por $500 en octubre: sepa cómo recibirlo

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento del Tesoro de Pensilvania ha anunciado el lanzamiento del programa Money Match, una iniciativa diseñada para reembolsar automáticamente fondos olvidados a sus legítimos propietarios.

A partir de octubre, aproximadamente 80,000 residentes recibirán cheques de hasta $500 sin necesidad de solicitarlo.

¿Qué tipo de fondos están involucrados?

Este programa fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General estatal y promulgado por el gobernador Josh Shapiro en 2024. Según la normativa, cuando el Tesoro identifica personas con fondos no reclamados, genera y envía el pago sin intervención del beneficiario.

Los montos provienen de diversas situaciones financieras: cuentas bancarias abandonadas, cheques de nómina sin cobrar, reembolsos pendientes, pagos de seguros vencidos, entre otros, de acuerdo con el portal El Diario NY.

¿Cuáles son estos bienes no reclamados?

Se considera que más de $4,500 millones en bienes no reclamados están actualmente custodiados por el estado. “Este es dinero que pertenece a personas como usted”, afirmó la tesorera Stacy Garrity, destacando que más de uno de cada diez residentes de Pensilvania podría tener fondos retenidos por el estado.

En septiembre, los beneficiarios recibirán una notificación postal. Luego, aproximadamente 45 días más tarde, recibirán el cheque correspondiente. El mensaje oficial advierte: “Si recibe una carta del Departamento del Tesoro de Pensilvania indicando que tiene dinero pendiente gracias a Money Match, guárdela".

¿Qué sucede con montos superiores a $500?

Este proceso solo aplica para sumas hasta ese umbral. En casos de cantidades mayores, los residentes deberán iniciar una solicitud formal a través del portal oficial del Tesoro de Pensilvania.

Además, quienes residen fuera del estado pueden verificar su elegibilidad en las plataformas nacionales de fondos no reclamados como missingmoney.com o unclaimed.org, que conectan con bases de datos estatales.

¿Qué significa para los residentes?

Con este mecanismo, Pensilvania busca agilizar la devolución de recursos sin trámites burocráticos, fortaleciendo la confianza ciudadana en sus instituciones y entregando a miles de hogares un recurso económico sin que tengan que tomar acción.

