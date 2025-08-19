¡Atención, EE. UU.! Usuarios de esta red social podrán recibir un cheque de estímulo en los próximos días: ¿de cuánto es?

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios de una famosa red social que presentaron reclamaciones en un acuerdo de $725 millones comenzarán a recibir sus pagos a partir de este mes y durante las siguientes diez semanas.

Esta compensación se deriva de una demanda colectiva que alegó que esta red social compartió datos de usuarios con terceros sin su consentimiento según Telemundo Chicago.

El público esperaba que los pagos se distribuyeran poco después de que ellos aprobaran el acuerdo el 10 de octubre de 2023.

Sin embargo, dos apelaciones retrasaron el proceso, que ellos resolvieron finalmente el 14 de mayo de 2025.

Acuerdo

Usuarios de Facebook alcanzaron el acuerdo con Meta Platforms Inc., la empresa matriz de la red social, relacionados con la recopilación de datos por parte de la consultora política Cambridge Analytica.

Esta empresa utilizó esta información para publicidad política. Este pago es distinto de otro acuerdo de $90 millones que ellos resolvieron a principios de este año.

Dicho pago está relacionado con el uso del botón "Me gusta" en la plataforma y la supuesta vigilancia de las actividades de los usuarios en sitios externos.

Monto

La cantidad que cada reclamante recibirá dependerá del tiempo que haya sido usuario de Facebook y del número total de demandantes.

Ellos ajustarán el monto total tras deducir los costos administrativos y judiciales, formando un "fondo neto del acuerdo".

Cada demandante acumulará puntos por cada mes de uso activo de su cuenta, y ellos calcularán la compensación final multiplicando la cantidad designada por el número total de puntos acumulados.

