Nueva vacuna en aerosol contra la gripe llegará a domicilio en EE. UU.: sepa cuándo y cómo funciona

Este otoño, por primera vez, los residentes de Estados Unidos podrán protegerse contra la gripe sin visitar una clínica ni usar agujas.

La empresa AstraZeneca ha lanzado FluMist Home, un servicio que envía directamente a domicilio la vacuna en aerosol nasal FluMist, aprobada por la FDA, disponible para autoadministración o aplicada por un cuidador autorizado.

¿Cómo funciona?

El programa ya está activo en 34 estados para lo que corresponde los años 2025-2026. Las personas interesadas, entre 2 y 49 años, pueden ingresar a FluMist.com, completar un cuestionario médico y, si reúnen los requisitos, recibir la vacuna en un envase refrigerado.

El envío incluye instrucciones detalladas, videos y soporte farmacéutico. El costo estimado es de $8.99 por envío, generalmente cubierto por seguros, pero puede reducirse hasta cerca de $30 mediante cupones, de acuerdo al portal Univisión.

¿Cuáles son sus beneficios?

La opción casera elimina la necesidad de citas médicas, especialmente útil para personas con fobia a las agujas, familias con horarios apretados o padres que desean mayor comodidad al vacunar a sus hijos, de acuerdo con el portal Telemundo.

Un estudio reflejó que FluMist Home tiene una tasa de éxito del 100 % en autoadministración, lo que refuerza su eficacia y facilidad de uso. No obstante, no está disponible para todos: personas con asma, sistema inmunitario comprometido, embarazadas o que toman aspirina deben consultar con su médico antes de usarla.

La temporada 2024–2025 fue particularmente grave: más de 47 millones de casos de gripe, 27,000 muertes y una baja cobertura de vacunación entre los menores. Esta nueva modalidad busca revertir esa tendencia y facilitar el acceso a la inmunización temprana, especialmente entre poblaciones vulnerables e infantil.

