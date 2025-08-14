Nueva vacuna en EEUU desafía mutaciones letales y cambia el rumbo de la oncología: pacientes con este cáncer permanecen libres de la enfermedad

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva vacuna genera respuestas inmunes en pacientes con tumores colorrectales y pancreáticos, según investigadores de la Universidad de California.

De acuerdo con la información compartida por Fox, los pacientes tratados con esta nueva vacuna permanecen libres de la enfermedad tras el ensayo clínico de fase 1.

Además, el estudio, publicado en Nature Medicine, revela que 21 de los 25 participantes desarrollaron defensas contra las mutaciones KRAS.

En consecuencia, el estudio revela que los pacientes produjeron células CD4+ y CD8+ que impidieron el crecimiento de células tumorales.

Nueva vacuna enfrenta uno de los retos más difíciles en oncología

Según datos recabado del estudio, las mutaciones KRAS provocan el 90% de los cánceres de páncreas y el 50% de los colorrectales.

Estas mutaciones aparecen en uno de cada cuatro tumores, lo que las convierte en un blanco prioritario para la investigación médica.

Asimismo, el Dr. Zev Wainberg afirma que KRAS representa un desafío histórico en la terapia contra el cáncer.

En tal sentido, la nueva vacuna ELI-002 2P entrena al sistema inmunológico para reconocer y atacar estas mutaciones de forma precisa y duradera.

Investigadores amplían estudio con nueva versión de la vacuna

UCLA Health confirma que ya inscribió pacientes para un ensayo clínico de fase 2 con la vacuna ELI-002 7P.

A diferencia de la versión anterior, esta nueva fórmula busca combatir un conjunto más amplio de mutaciones KRAS en pacientes de alto riesgo.

Con este objetivo, los científicos esperan validar su eficacia para prevenir o retrasar la reaparición del cáncer.

En definitiva, la nueva vacuna podría transformar el tratamiento de tumores impulsados por KRAS y mejorar la supervivencia.

Un avance clave en inmunoterapia contra el cáncer

En resumen, la nueva vacuna aparece como una herramienta poderosa para generar defensas duraderas sin necesidad de terapias personalizadas.

Además, este enfoque reduce costos y simplifica el acceso a tratamientos innovadores para miles de pacientes.

Los resultados del estudio refuerzan el papel de la inmunoterapia como estrategia central en la lucha contra el cáncer.

La comunidad médica sigue de cerca los avances de esta nueva vacuna en su próxima fase de investigación.

