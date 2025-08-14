Brote de legionelosis en Harlem: instan a quienes vivan en 5 códigos postales a estar alerta por los síntomas

Suscríbete a nuestros canales

Un brote de legionelosis en Harlem afecta a decenas de personas desde finales de julio, con el número de casos que se aproxima a los cien.

La enfermedad, causada por la bacteria Legionella, se ha detectado en cinco códigos postales de la zona: 10027, 10030, 10035, 10037 y 10039.

Según Telemundo Nueva York, las autoridades sanitarias informaron que un número significativo de pacientes permanece hospitalizado.

El medio afirma que hasta el último reporte, se confirman tres muertes relacionadas con el brote.

Avisos oficiales

La comisionada interina de Salud, Michelle Morse, advirtió que el número de casos podría seguir aumentando debido a retrasos en la notificación.

Sin embargo, se observan señales de que el crecimiento de los casos podría estar desacelerándose.

Para abordar la situación, las autoridades comenzaron la remediación de 11 torres de refrigeración en la zona, donde se encontraron resultados positivos para la bacteria.

Los propietarios de estos edificios fueron notificados para que tomen medidas de limpieza en un plazo de 24 horas.

Propagación

La legionelosis se propaga al inhalar vapor de agua contaminada y es especialmente peligrosa para personas mayores de 50 años, fumadores y aquellos con enfermedades pulmonares crónicas.

El Departamento de Salud de Nueva York insta a quienes hayan estado en los códigos postales afectados y presenten síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar a buscar atención médica de inmediato.

Los médicos pueden prescribir antibióticos, ya que la enfermedad es tratable si se detecta a tiempo.

La legionelosis no se transmite de persona a persona, pero puede ser mortal si no se trata adecuadamente.

