Mark Zuckerberg desata la ira de sus vecinos en California: este es el increíble motivo

La llegada de Mark Zuckerberg al barrio de Crescent Park en Palo Alto, California, en 2011, ha sido un tema de tensión con sus vecinos.

El fundador de Meta, de 41 años, compró una casa de 520 metros cuadrados en Edgewood Drive, pero su presencia no se limitó a una sola propiedad.

Según un informe del New York Times, Zuckerberg ha invertido más de 110 millones de dólares en la adquisición de, al menos, otras 11 propiedades en los alrededores de su hogar original, generando un claro descontento entre los residentes locales.

Este patrón de compra masiva ha cambiado la dinámica de la zona, provocando una reacción negativa por parte de la comunidad, reseña El Comercio.

El patrimonio inmobiliario de Mark Zuckerberg en Palo Alto, California, ha generado controversia. Con el tiempo, el CEO de Meta ha unificado cinco de sus propiedades para crear un extenso complejo residencial para él, su esposa Priscilla Chan y sus tres hijas.

El lugar no solo incluye casas de huéspedes y jardines, sino también una cancha de pickleball, una piscina con fondo retráctil y una singular estatua de plata de 2 metros de Chan, encargada por el propio Zuckerberg.

Bajo este complejo, construye una estructura subterránea de 650 metros cuadrados. Aunque los permisos la catalogan como "sótano", los vecinos la describen como un "búnker" o, de forma más pintoresca, "la baticueva del multimillonario", dada su magnitud.

Adicionalmente, el New York Times reveló que una de estas propiedades funcionó como una escuela privada para 14 niños, a pesar de que la normativa municipal lo prohíbe. El año pasado, el personal de la escuela incluía a seis adultos, cuatro de ellos profesores.

¿Qué dicen los vecinos sobre la construcción del búnker de Mark Zuckerberg?

A lo largo de ocho años, los vecinos de Mark Zuckerberg han experimentado una serie de molestias constantes.

Nueve residentes de la zona, siete de ellos de forma anónima por temor a represalias, reportaron a un medio de comunicación que han tenido que lidiar con obras ininterrumpidas, accesos de vehículos bloqueados, escombros de construcción e incluso daños a sus autos por la maquinaria pesada.

Asimismo, han notado un incremento en la seguridad de la zona, con la instalación de cámaras de vigilancia y la presencia de guardias de seguridad en coches estacionados.

“Ningún vecindario quiere ser ocupado, pero eso es precisamente lo que han hecho. Han ocupado nuestro barrio”, expresó Michael Kieschnick, residente de Palo Alto cuya casa colinda en tres lados con propiedades de Zuckerberg.

