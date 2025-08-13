Los mejores estados para vivir en EE.UU.: descubre en qué lugar está Florida

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de su reputación por sus playas, clima soleado y atracciones turísticas, Florida se ha ganado un nuevo reconocimiento: el sexto mejor estado para vivir en Estados Unidos.

El nuevo informe del sitio web financiero WalletHub, que también nombró a Massachusetts, Idaho, Nueva Jersey, Wisconsin y Minnesota entre los 10 primeros, destaca al "Estado del Sol" como uno de los mejores lugares del país para establecerse.

WalletHub evaluó los 50 estados basándose en 51 factores que miden la calidad de vida. Estos indicadores clave abarcan desde la asequibilidad de la vivienda y el aumento de los ingresos, hasta el nivel educativo y la calidad de los servicios de salud.

Al analizar estos factores, Florida logró las siguientes posiciones:

1.er lugar en la cantidad de restaurantes.

3.er lugar en crecimiento de ingresos.

20.º lugar en la cantidad promedio de horas de trabajo semanales.

24.º lugar en el porcentaje de personas que poseen una vivienda.

27.º lugar en el porcentaje de adultos que reportan una salud "regular o mala".

Al tomar la decisión de mudarse, es fundamental priorizar los factores financieros, como el costo de vida, el precio de la vivienda y las oportunidades laborales, según el analista de WalletHub, Chip Lupo.

Lupo agregó que, si bien una economía sólida es importante, no se debe pasar por alto otros aspectos cruciales que afectan la calidad de vida.

Entre ellos, mencionó la salud, la seguridad y la disponibilidad de actividades recreativas. Si tienes hijos, un buen sistema educativo es otro factor decisivo a tener en cuenta.

Los mejores estados para vivir en Estados Unidos

Massachusetts

Según el informe, Massachusetts se posiciona como el mejor estado para vivir, principalmente por su excepcional sistema de salud y su educación de primer nivel.

El estado no solo presume de la tasa de mortalidad prematura más baja de la nación, sino que también tiene el quinto porcentaje más bajo de adultos que reportan una salud "regular o mala".

Además de su excelencia en salud, Massachusetts lidera el ranking nacional en calidad escolar.

A esto se suma un sólido panorama económico, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en ingresos familiares promedio, con más de $101,000.

Idaho

Con un destacado segundo lugar en la lista de los mejores estados para vivir, Idaho se presenta como un lugar ideal para la prosperidad económica, de acuerdo con WalletHub.

El estado se distingue por su asequibilidad en la vivienda, ostentando una de las tasas de impuestos inmobiliarios más bajas del país, con tan solo un 0.5%, y la séptima tasa más alta de propietarios.

Idaho también se destaca por su favorable clima fiscal, con la cuarta tasa impositiva general más baja y el crecimiento más significativo en el ingreso familiar promedio.

En cuanto a la seguridad, es un lugar bastante protegido, ubicándose en el puesto 13 en las tasas más bajas de crímenes violentos y delitos contra la propiedad.

Nueva Jersey

En la tercera posición de la lista de los mejores estados para vivir, Nueva Jersey se destaca por su sólida economía y la salud de sus habitantes.

Con un ingreso familiar promedio superior a los $101,000, Nueva Jersey ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Además, sus residentes disfrutan de una de las deudas promedio más bajas del país, representando aproximadamente el 29% de sus ingresos anuales.

El estado ha demostrado ser eficaz en la reducción de la pobreza, con una de las proporciones más bajas de personas bajo el umbral de pobreza y la décima tasa más baja de inseguridad alimentaria.

En el ámbito de la salud, los habitantes de Nueva Jersey se benefician de la segunda tasa de mortalidad prematura más baja del país, la sexta tasa más baja de obesidad y la séptima mejor esperanza de vida en general.

