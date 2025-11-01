Vuelo directo a lo desconocido: esta aerolínea estadounidense estrena una ruta a un destino con "paisajes de otro planeta" en Europa

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional de Miami abre un corredor aéreo que conecta Miami con un destino europeo en menos de ocho horas. Esta ruta, operada por Islandiaair, incrementa las opciones de viaje para quienes buscan destinos con paisajes únicos y naturaleza espectacular.

La información fue obtenida del portal web del Aeropuerto Internacional de Miami, que reporta que este servicio comenzó el 26 de octubre y continuará con tres vuelos semanales hasta mayo de 2026.

Lanzamiento del primer vuelo directo de Islandair: un avance en la oferta aérea

El primer vuelo directo operado por Islandiaair conectó Miami con Islandia, marcando un paso importante en la expansión de la red aérea desde este aeropuerto. Los vuelos regulares se realizarán los domingos, miércoles y viernes, utilizando el avión Airbus A321LR, con un tiempo de vuelo menor a ocho horas.

Este nuevo enlace convierte al aeropuerto en el único en Florida con vuelos directos a cuatro países de Escandinavia este invierno. Además, Islandia se suma como el décimoctavo destino europeo disponible desde Miami dentro del marco del proyecto de mejora y renovación del aeropuerto.

Islandia ofrece una diversidad de atractivos naturales que incluyen glaciares, cascadas y volcanes activos. Entre sus puntos destacados están las cascadas Gullfoss y Skógafoss, el glaciar Jökulsárlón, y el área geotérmica de Geysir junto al circuito conocido como Círculo Dorado, reconocidos entre turistas internacionales.

El Aeropuerto Internacional de Miami registra un flujo significativo de pasajeros internacionales y está invirtiendo alrededor de 9,000 millones de dólares en mejoras e infraestructura con la finalidad de fortalecer su posición como centro de conexiones globales.

