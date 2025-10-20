Salario de asesores de viajes en EEUU: conoce cuánto pueden ganar, dónde se paga mejor y qué requiere para desempeñarse en el puesto

Suscríbete a nuestros canales

Puede que a la hora de decidir tu próximo empleo en Estados Unidos (EEUU) quieras conocer varias opciones para ver a cuáles puedes adaptarte y si es adecuado su salario, en esta oportunidad les contamos sobre los agentes de viajes, su salario, requisitos y más.

Los agentes, o consultores de viajes, suministran información, organizan itinerarios de viaje, reservaciones y alojamiento, e incluso pueden encargarse de materializar viajes de grupo.

Según el portal de Trabajos USA el salario promedio (proyección promedia alta) de un agente de viajes en EEUU es de aproximadamente de $62.400 al año, lo que se traduce en unos $30 por hora.

Señalan que aquellos que se encuentran en posiciones de nivel inicial suelen empezar con un ingreso de alrededor de $30,900 anuales, lo cual les permite adquirir experiencia en el campo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el salario de un agente de viajes puede variar significativamente dependiendo de la región en la que trabaja.

Además, a medida que los agentes de viajes acumulan experiencia y desarrollan una cartera de clientes más amplia, sus ingresos pueden aumentar significativamente.

De hecho, los profesionales más experimentados en esta industria tienen la capacidad de ganar hasta $83,100 al año, reflejando su conocimiento especializado y habilidades avanzadas en la gestión de viajes y atención al cliente.

Ahora, debe saber que estas cifras varían en gran medida con las últimas cifras oficiales obtenidas desde la U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), que corresponden a mayo de 2024.

Para ese momento reflejaban un salario medio anual promedio de $48.450, es decir, unos $23.29 por hora.

Estados con mejores pagos promedio en EEUU + ¿Quiénes ganan más?

Nueva York: $50,000

California: $48,000

Massachusetts: $47,000

Washington: $45,000

Illinois: $42,000

Colorado: $40,000

Georgia: $39,000

Texas: $38,000

Arizona : $37,000

Florida: $36,000

Los profesionales de viajes que mejor ganan suelen ser:

Agentes de Viajes de Lujo: se enfocan en clientes que buscan experiencias de viaje exclusivas y de alta gama.

Debido al alto valor de los servicios que ofrecen, estos agentes pueden ganar más, con un salario promedio: $55,000 al año.

Agentes de viajes de bodas y luna de miel: planifican viajes románticos y paquetes de bodas.

Este tipo de agentes pueden ganar bien debido a los altos presupuestos que generalmente manejan, con un salario promedio: $52,000 al año.

Agentes de viajes corporativos: estos agentes se especializan en organizar viajes de negocios.

Su salario promedio puede ser más alto debido a la naturaleza y la frecuencia de los viajes corporativos, con un promedio de unos $50.000 al año.

Agentes de viajes de grupos: especializados en organizar viajes para grandes grupos, como viajes escolares o de empresa.

Pueden recibir una buena compensación debido a la complejidad y el volumen de trabajo, reciben un salario promedio de $48,000 al año.

Descubra qué necesita para ser un agente de viajes en EEUU

Educación mínima: mínimo de requiere un diploma de escuela secundaria o equivalente.

No es obligatorio, obtener un título en turismo, hospitalidad o un campo relacionado. Pero puede ser beneficioso y aumentar las oportunidades de empleo.

Aunque no siempre es obligatorio, tener certificaciones como Agente de Viajes Certificado (CTA) o el Agente de Viajes Maestría (CTC), puede ser una ventaja competitiva.

Muchas agencias de viajes ofrecen programas de capacitación internos. También hay programas de certificación que pueden proporcionar las habilidades necesarias.

Ser capaz de comunicarse eficazmente con los clientes y proveedores es crucial.

Familiaridad con software de reservas y gestión de viajes es fundamental.

Habilidades de ventas y atención al cliente son importantes para tener éxito en esta profesión.

Flexibilidad y adaptabilidad: La capacidad de adaptarse a cambios y manejar diferentes tipos de clientes es esencial.

