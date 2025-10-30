De Maracaibo a Harvard: el viaje inesperado de la doctora venezolana que rompió todos los límites

Suscríbete a nuestros canales

La doctora Mayver González, médica cirujana egresada de la Universidad del Zulia, se convirtió en la primera venezolana becada por la Universidad de Harvard, uno de los logros más inspiradores para la diáspora académica del país.

Desde Houston, Texas, donde actualmente reside, esta marabina demuestra que los sueños sí se alcanzan con esfuerzo, disciplina y pasión por ayudar a los demás a través de la medicina.

González confesó al medio Venezolanos Ilustres que su mayor motivación es servir y crear impacto positivo en la ciencia médica.

“El poder ayudar a las personas a través de mi profesión, compartir mi conocimiento con los demás y demostrarme que todo se puede lograr si haces las cosas con el corazón. Quiero servir de ejemplo para aquellos jóvenes que en algún momento pensaron que no lo podían lograr”, destacó.

Su historia está marcada por sacrificios, decisiones difíciles y una determinación férrea. “Cuando la determinación de triunfar es lo suficientemente fuerte, el fracaso jamás te alcanzará”, repite como mantra la doctora, recordando que cada obstáculo en su camino la impulsó a crecer personal y profesionalmente.

De Maracaibo a Harvard: una historia de resiliencia y vocación

La pasión de Mayver González por la medicina nació desde niña. “Siempre lo supe, no me veía haciendo otra cosa más que ejercer medicina.

Para mí, la medicina es donde la ciencia se une al arte, donde la investigación se une a la creatividad”, expresó.

Su camino no fue fácil. Luego de abandonar su residencia en Cirugía General, trabajó en cruceros internacionales para ahorrar y financiar sus estudios en Estados Unidos.

“Fue una etapa difícil, tuve que salir de mi zona de confort, adaptarme a nuevas culturas y estar lejos de mi familia, pero me permitió cumplir mi sueño y ayudar a los míos”, recordó.

El esfuerzo rindió frutos. Hoy forma parte del programa Foundations of Clinical Research de Harvard, donde adquirirá herramientas para diseñar y analizar estudios científicos.

“Mi meta es crear investigación de calidad que contribuya con la ciencia médica y con las políticas sanitarias de mi país”, explicó con orgullo.

Un logro colectivo

Además, González reconoce el valor de quienes la impulsaron: “Más que un logro personal, diría que es un logro colectivo. Es el esfuerzo de muchas personas que fueron clave en mi desarrollo personal y profesional, incluyendo mi familia y amigos que nunca dejaron de creer en mí”.

Fiel admiradora de la científica Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina, Mayver se identifica con su espíritu indomable: “A pesar de las dificultades, jamás se rindió y cumplió su sueño. Me inspira a seguir ese camino”.

Antes de concluir, dejó un mensaje poderoso a los jóvenes: “Si tienes una meta o un sueño, recuerda que las limitaciones solo te las pones tú. La medicina es una carrera de obstáculos, pero con perseverancia, dedicación y vocación, todo es posible”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube