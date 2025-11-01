Empleados del Aeropuerto de Miami hacen fila por comida: el impacto más duro del cierre del gobierno

Suscríbete a nuestros canales

La crisis derivada del cierre del gobierno federal en Estados Unidos golpeó con fuerza a cientos de trabajadores del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), quienes llevan más de tres semanas sin recibir salario.

En medio de la incertidumbre, la organización Feeding South Florida distribuyó alimentos a más de 250 empleados afectados, en una jornada solidaria que busca aliviar el impacto económico de la paralización.

Entre los beneficiados se encontraban agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), trabajadores de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y miembros de la Patrulla Fronteriza, quienes manifestaron que el apoyo llega en un momento de gran necesidad.

“Llevo 24 días sin cobrar, pero lo más importante es poder alimentar a mi familia”, expresó uno de los empleados, que prefirió mantener el anonimato.

Feeding South Florida entregó bolsas con huevos, leche, carne, arroz, pan y cereales, gracias a donaciones de granjeros y supermercados locales.

Aumento de la inseguridad alimentaria en Florida

Helen Hines, vocera de la organización, explicó que la meta es garantizar que “ninguna familia pase hambre, especialmente en tiempos tan inciertos”.

En el sur del estado, más de 1.2 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria, y la cifra podría aumentar si el cierre del gobierno continúa.

Otras organizaciones, como Caridades Católicas, Farm Share y Matthew 25 Food Pantry, también han reforzado sus operativos de asistencia ante la creciente demanda.

Crisis podría complicarse

Peter Routsis-Arroyo, director de Caridades Católicas, advirtió que la situación podría complicarse aún más si el cierre se extiende, ya que podría afectar incluso la entrega de beneficios del programa SNAP, conocido como sellos de comida.

Las autoridades locales recomendaron a los empleados federales y familias afectadas consultar los sitios web de Feeding South Florida y Farm Share, donde se publican los calendarios actualizados de distribución de alimentos y las ubicaciones de los próximos operativos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube