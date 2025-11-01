Black Friday en Venezuela: ¿De cuánto serán los descuentos que ofrecerán los comercios?

Suscríbete a nuestros canales

Este 2025, el Black Friday caerá el 25 de noviembre y los comercios del país se preparan para las rebajas de sus productos.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), Richard Ujueta, dichos descuentos oscilarán entre 30 y 50%, mientras que algunas tiendas harán liquidación en su mercancía.

“Vemos algunos picos para ciertos rubros y que entran a liquidación de mercancía por la temporada decembrina que alcanzan hasta el 70% y lo hemos visto en años anteriores”, indicó Ujueta, citó Unión Radio.

Detalló que los productos más buscados por el consumidor para final de año están asociados al área electrónica, línea hogar, moda y calzado.

Está previsto que algunos establecimientos y centros comerciales ofrezcan sus descuentos durante toda esa semana.