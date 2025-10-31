Energía

Reportan fluctuación eléctricas en la Gran Caracas y otras zonas del país: conozca los detalles

Hasta el momento, Corpoelec no ha emitido información oficial sobre las causas del evento

Por Genesis Carrillo
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 04:29 pm
Reportan fluctuación eléctricas en la Gran Caracas y otras zonas del país: conozca los detalles

Durante la tarde de este viernes, se registró mega fluctuación eléctrica en diversas zonas de la Gran Caracas y otros estados del país. 

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, entre las zonas afectadas están en Baruta, El Hatillo, Chacao y Libertador. Al igual que en los estados Vargas, Mérida, Táchira, Zulia y Carabobo, donde varias comunidades quedaron completamente sin servicio eléctrico.

 

 

 

Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha emitido información oficial sobre las causas del evento.

