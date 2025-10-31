Familia venezolana detrás de un fraude multimillonario contra aseguradoras: así fue como los Carrillo amasaron una fortuna

Suscríbete a nuestros canales

Una familia venezolana se encuentra en la mira de la justicia estadounidense, por su vinculación con una red de estafas contra compañía de seguros. Por este fraudulento esquema, las autoridades capturaron al ciudadano Norman Carrillo Jr.

De acuerdo con la información conocida del caso, la familia Carrillo, originaria de Maracaibo, estado Zulia, se apoderó de una fortuna ilegal por medio de estafas contra compañías de seguros en Estados Unidos. Al parecer, operaban con pólizas de Medicaid y Obamacare.

Se pudo conocer que, tras la captura de Carrillo, el resto de la familia planearía escapar hacia Maracaibo.

De acuerdo con la información publicada por ABC, el caso captó la atención de la comunidad de Orlando, Florida, por el estilo de vida de lujos que ha compartido la esposa de Norman Carrillo Jr., Silvia Morillo.

Evidencias contra la familia Carrillo

Las evidencias recopiladas sugieren que Morillo presume de vehículos de alta gama, joyas costosas y propiedades, las cuales, según acusaciones, sería el resultado de las actividades ilícitas de la red liderada por Norman Carrillo y sus hijos.

Presuntas víctimas de las estafas denunciaron la apropiación indebida de fondos y el fraude sistemático realizado por la familia, el cual llevó a que fueran considerados como una organización criminal.

El esquema ilícito afectó a decenas de personas y, muchas de ellas, quedaron en situaciones financieras precarias. Las denuncias ciudadanas de comenzaron a acumularse en redes y entidades de gobierno.

Sobre el estilo de vida de Silvia Morillo, se ha informado que posee una colección de vehículos de lujo, que incluye marcas reconocidas por su exclusividad y alto costo.

Además, su afición por las joyas de alta gama generó controversia, luego de que se le viera frecuentemente con piezas que superan el valor de lo que muchos consideran un ingreso “normal”.

Asimismo, los denunciantes señalaron que Morillo posee varias propiedades en áreas exclusivas, lo que plantea preguntas sobre la fuente de sus ingresos.

Norman Carrillo y su familia han sido acusados de perpetrar una serie de estafas que han perjudicado a numerosas personas en la comunidad. Las denuncias indicaron que la familia está involucrada en actividades fraudulentas que van desde la apropiación indebida de fondos hasta la manipulación de inversiones.

Claves del esquema de fraudulento

El modus operandi de lo Carrillo incluiría la emisión de pólizas de vida a personas que luego, “misteriosamente, fallecen”, indicó el medio digital Crónicave.

De acuerdo con el reporte, los beneficiarios serían personas relacionadas con la red, quienes cobraban la póliza, de hasta 200 mil dólares cada una. Posteriormente, estas entregaban el dinero a los Carrillo, a cambio de un porcentaje del monto.

Asimismo, se indicó que también se tramitaron reclamos falsos de contra reembolso. De esta manera lograban apoderarse del dinero mediante la falsificación de documentos.

Por otra parte, se acusó que la familia utilizaba un comercio de carnes conocido como “Q’Kenan Steakhouse”, como fachada para “legitimar” los millones de dólares obtenidos del fraude. El negocio, que opera en Orlando, fue fundado por Norman Carrillo padre.

