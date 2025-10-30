El violento crimen contra un joven trabajador venezolano: revelan cómo asesinaron a Roderick Villarroel

Suscríbete a nuestros canales

El asesinato de un joven venezolano estremeció a la comunidad venezolana en Chile. El crimen se registró en la localidad de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana de la ciudad de Santiago.

La víctima quedó identificada como Roderick del Valle Villarroel Rojas, de 23 años de edad, quien, según los reportes del crimen, fue asesinado a las 11:00 de la noche del pasado martes, en la COPEC de Bascuñán Guerrero con Isabel Riquelme, donde trabajaba.

De acuerdo con el reporte de Crónicas de Chile, el muchacho llevaba apenas cinco minutos de haber comenzado su turno como surtidor de combustible cuando, repentinamente, fue atacado a tiros.

El venezolano recibió al menos tres impactos de bala que terminaron con su vida.

Testimonios del asesinato

Según los testimonios de personas en el lugar, se presentaron dos vehículos en los cuales se transportaban unos ocho ocupantes.

Cuando los conductores se disponían a cargar combustible, se produjo una discusión entre los pasajeros de ambos autos, detalló el medio local.

En ese momento, intervino Roderick, quien intentó detener el conflicto y les pidió a los involucrados que se retiraran del lugar.

Sin embargo, la petición del venezolano causó que los conductores se molestaran y lo atacaran. El joven había entrado hacía cinco minutos a su turno.

Uno de los presentes tomó un arma de fuego y disparó contra Villarroel, quien, debido a las heridas, fue trasladado hacia un centro asistencial, donde se constató su fallecimiento.

Asesinos del venezolano serían miembros de bandas criminales

Trascendió que las ocho personas implicadas en el crimen integraban dos bandas rivales del sector.

Desde la empresa Copec enviaron condolencias a la familia y anunciaron que colaboran con las autoridades, a las cuales entregaron los antecedentes disponibles.

También informaron que respaldarán las acciones legales para identificar y sancionar a los responsables del asesinato.

