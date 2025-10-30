Se enfrentó a tiros contra las autoridades: venezolano vinculado con banda criminal se resiste a su captura

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano resultó detenido por su presunta vinculación con una banda criminal, dedicada a sembrar el terror entre vecinos y comerciantes, quienes eran víctimas de extorsión.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron sobre la desarticulación de una presunta banda criminal, la cual estaría integrada por ciudadanos extranjeros.

Tras la operación policial, resultó detenido el presunto líder, conocido por el alias de "El Catire", un hombre identificado como José Antonio del Blanco Martínez, de nacionalidad venezolana y española.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el acusado y sus cómplices sembraban el terror en la región de Lima Norte.

Durante el operativo, el acusado disparó contra los agentes al sentirse rodeado por la presencia policial, según confirmó a la prensa el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, informó Buenos Días Perú.

Capturan al venezolano tras tiroteo

El jefe policial señaló que "al notar la presencia de la policía por el lugar, salió por las ventanas y realizó disparos con armas de fuego".

En el interior de la vivienda donde se escondía el malhechor, se encontró un arma de fuego, drogas, celulares reportados como robados, pasaportes de distintas nacionalidades, varias cédulas de identidad y tarjetas relacionadas con préstamos extorsivos "gota a gota".

El sujeto intentó deshacerse de su arma durante la intervención policial.

Según Montúfar, "El Catire" aparentaba ser empresario y se presentaba como dueño de un servicio de planchado y pintura.

"Tenemos investigaciones en las cuales se evidencian el trabajo limpio que ellos vienen haciendo, pero atrás de ellos hay una criminalidad enorme", agregó el oficial.

La policía investiga su vínculo con el caso de dos motocicletas que habrían participado en actividades delictivas y analiza los celulares y chips incautados durante el operativo realizado en esta zona de Lima Norte.

Amenazas contra venezolanos

La ola de criminalidad en Perú ha desatado una ola de crímenes por parte de bandas locales contra ciudadanos venezolanos. Durante el fin de semana se registró un ataque armado contra un hombre venezolano, tras el cual los criminales dejaron una nueva amenaza contra la comunidad venezolana y aquellas personas que alquilan viviendas a los migrantes.

La víctima, un hombre identificado como Dante Ramírez Díaz, resultó herido luego de que un sujeto armado le propinara dos impactos de bala, uno en el tórax y otro la cadera. El ataque ocurrió cuando el agredido se encontraba al exterior de su vivienda, en Ancón, Perú.

El mismo agresor capturó en video lo ocurrido. Luego de disparar contra la víctima, el criminal dejó una nota de amenaza contra la comunidad venezolana.

"Mataremos a venezolanos culpables o inocentes"

"Este es un aviso, volaremos en pedazos sus casas a todas las personas que alquilen sus casas o cuartos a venezolanos. Hoy declaramos la guerra a todos los venezolanos que extorsionen en Ancón", escribieron los maleantes.

La nota estaba firmada por la organización criminal conocida como "El Ampa de Ancón", en la misma, los malhechores advirtieron que los migrantes venezolanos "tienen 24 horas para que se retiren de Ancón”, de acuerdo con el reporte de Buenos Días Perú.

Añadieron que, si estos se rehúsan a retirarse de esa localidad “empezaremos a matar a cada venezolano sean o no culpables o inocentes. Están advertidos", cierra la misiva.

Este no es el único caso de amenazas que se ha registrado contra los vecinos de Ancón este mes. La semana pasada, cámaras de seguridad captaron los precisos momentos cuando dos hombres, quienes se movilizaban a bordo de una moto, dispararon hasta quince veces contra una vivienda.

La víctima de ese ataque anterior también denunció ser blanco de extorsionadores, quienes le exigían el pago de 50 mil soles (más de 14.700 dólares).

También en Ancón, un grupo de mototaxistas fue blanco de las extorsiones. De acuerdo a información de las autoridades, la serie de crímenes en el distrito se debe a una disputa del territorio entre bandas criminales rivales.

