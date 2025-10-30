Hallan sin vida a joven venezolano en Brasil: reveló a su familia que era víctima de amenazas

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo de un joven venezolano, quien había sido reportado como desaparecido, fue localizado por autoridades policiales.

De acuerdo con los reportes del caso, la víctima quedó identificada como Juan Andrés López, de 21 años de edad, cuya desaparición se reportó en la localidad de Recife, Brasil.

Se pudo conocer que López trabajaba como empleado de prestamistas, antes de que se conociera sobre su fatídico final, información que se notificó de manera inmediata a su familia en Táchira, publicó La Nación.

Habría sido víctima de extorsión

Al parecer, Juan Andrés López había desaparecido tras reportar a sus familiares que había sido blanco de una extorsión. Según testimonios, personas desconocidas le exigían una suma de 10 mil reales (unos 1.800 dólares).

Esta supuesta extorsión sería la última información posiblemente relacionada con su desaparición que obtuvieron los familiares de López, antes de que perdieran contacto con el joven.

La tía del joven, Andrea López, confirmó al medio tachirense que el cuerpo ya había sido encontrado por las autoridades brasileñas y se encontraba en la morgue de la ciudad de Recife.

La lamentable noticia fue notificada al padre de Juan, quien había viajado a Brasil y ahora se encuentra realiza los trámites legales y de identificación correspondientes.

Piden apoyo para repatriar los restos del Venezolano

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han emitido información oficial sobre la causa de la muerte ni el lugar exacto del hallazgo. La familia espera los resultados de las gestiones del padre en Brasil para obtener estos detalles y solicitar el inicio de la investigación formal.

La familia López apela a la solidaridad de la comunidad para poder traer los restos de Juan Andrés a Venezuela, ya que no cuentan con los recursos necesarios para costear el proceso de repatriación y los servicios funerarios en Táchira.

Para ello, se inició una campaña humanitaria para recaudar los fondos necesarios y poder repatriar sus restos a Venezuela.

