El 'Shutdown' golpea el tráfico aéreo: aeropuerto de Nueva York detiene vuelos por esta razón

El aeropuerto Internacional John F. Kennedy, uno de los más concurridos a nivel global, experimentó una suspensión temporal en sus operaciones. Esta medida obedece a una crisis de recursos humanos que afecta directamente la operatividad del lugar.

El cierre temporal del aeropuerto se debió a una escasez de personal provocada por el cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos. Esta falta de empleados impactó la capacidad del JFK para manejar los vuelos programados, provocando la suspensión momentánea de las actividades aéreas.

Empleados esenciales, incluidos controladores aéreos, están atravesando dificultades económicas, lo que incluye la incapacidad de adquirir combustible para sus vehículos. Algunos controladores del aeropuerto JFK han declarado:

"Muchos empleados trabajan sin recibir pago y enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, trabajan en condiciones de incertidumbre y escasez de recursos básicos, como combustible para su transporte personal"

Cierre por escasez de personal

La causa principal detrás del cierre está en el déficit de trabajadores disponibles, un efecto directo de la paralización gubernamental. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó la suspensión temporal de las operaciones en la terminal, lo que generó confusión y retrasos entre los pasajeros.

El presidente de la Oficina Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA), Nick Daniels, declaró respecto a la situación del cierre del Gobierno en Estados Unidos y sus efectos en los aeropuertos:

"Pido al Congreso que resuelva prontamente el cierre, no hay tiempo que perder con distracciones innecesarias, el mensaje es claro: el cierre del gobierno debe terminar", expresó Daniels.

Repercusiones en las operaciones aéreas

Esta interrupción en los vuelos implica que muchos pasajeros enfrentaran demoras y cambios en sus itinerarios en uno de los puntos clave para vuelos nacionales e internacionales en Estados Unidos. La suspensión afectó las operaciones terrestres como una medida urgente para afrontar la emergencia generada en el aeropuerto.

Este cierre temporario del JFK refleja uno de los impactos operativos derivados del cierre del Gobierno estadounidense y sus consecuencias inmediatas en infraestructuras críticas como el transporte aéreo.

