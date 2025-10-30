¡Caos aéreo! Emergencia en el JFK paraliza todas las operaciones del aeropuerto

Suscríbete a nuestros canales

La Administración Federal de Aviación (FAA) paralizó este jueves 30 de octubre todas las operaciones terrestres en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) tras declarar una "emergencia aérea".

El organismo emitió un comunicado urgente, sin ofrecer mayores detalles de la naturaleza del incidente, lo que desató la alarma y afectó a miles de pasajeros.

Emergencia en el JFK

De igual modo, se conoció que en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en Nueva Jersey, se paralizaron las operaciones en tierra por la tormenta que se registra.

En su sitio web, Telemundo precisó que la FAA informó que el vuelo 3546 de Frontier Airlines aterrizó sin incidentes en el JFK alrededor de las 12:45 p. m. después de que la tripulación reportara un problema con el motor.

Las autoridades indicaron que el Airbus A320 había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico.

Todos los vuelos con destino a Puerto Rico permanecieron en tierra hasta la 1:45 p. m. Mientras tanto, la baja nubosidad provocó retrasos de aproximadamente tres horas y media en los vuelos con destino a Puerto Rico, y las salidas también se retrasaron alrededor de una hora debido a las condiciones meteorológicas.

