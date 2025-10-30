¿Desaparecerán las areperas en Doral? La ciudad de Florida en peligro de ser un "pueblo fantasma"

Suscríbete a nuestros canales

Doral atraviesa una de sus peores crisis desde que se convirtió en el corazón de la comunidad venezolana en Florida.

En el icónico restaurante El Arepazo, Alexis Mogollón observa cómo las ventas se desploman y los estantes se vacían.

Lo que antes era un punto de encuentro para los hispanos, actualmente refleja el éxodo silencioso de quienes temen ser deportados bajo las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos.

Negocios vacíos y miedo en las calles

La situación de El Arepazo no es aislada. Los restaurantes, panaderías y bodegas de Doral han perdido buena parte de su clientela.

“Cada día se va más gente”, confiesa Mogollón, quien recibe llamadas constantes de clientes preguntando si “ya cayó Inmigración”.

El temor a redadas ha paralizado el consumo y dejado vacías las mesas de lo que antes era un emblema del sabor venezolano en Miami-Dade.

La vicealcaldesa Maureen Porras advirtió que la deportación de los beneficiarios del TPS tendría consecuencias devastadoras.

“La comunidad venezolana es la que construyó esta ciudad, y sin ella Doral dejará de ser lo que es”, aseguró.

El impacto se extiende a los sectores inmobiliarios y de servicios, pilares de la economía local.

Mercado inmobiliario en caída y éxodo silencioso

Ana Cristina Barreto, agente de bienes raíces, muestra gráficos con flechas rojas descendentes: casas que antes se alquilaban en días hoy permanecen meses vacías.

“Nunca había visto algo así. Es un fenómeno rarísimo”, explica. El temor y la incertidumbre frenaron las compras y desplomaron los precios.

La crisis golpea incluso a quienes apoyaron a Donald Trump, cuyo retorno a la Casa Blanca trajo medidas que ahora sienten en carne propia.

El TPS, que alguna vez dio alivio a miles de venezolanos, se convirtió en una moneda de cambio política.

Mogollón resiste con las puertas abiertas, aunque reconoce que su negocio cayó más del 50 %. “La gente tiene miedo de venir. Estamos prácticamente solos”, afirma.

En una ciudad que alguna vez fue símbolo del éxito venezolano, el sueño americano parece desvanecerse entre el silencio de los locales vacíos y la incertidumbre migratoria.

