Crimen gastronómico: El Doral captura al empleado que robó recetas venezolanas

La policía de Doral arrestó a Carlos Gottberg, un cocinero de línea del restaurante Mordisco Miami, por presuntamente sustraer y apropiarse de recetas exclusivas del local. El establecimiento, ubicado en la calle NW 41, se especializa en "filetes, aperitivos y arepas caseras al estilo venezolano".

Gottberg enfrenta ahora cargos por robo de secretos comerciales, un delito que en Florida puede implicar penas de prisión y multas significativas. Este caso pone de relieve la importancia de proteger la propiedad intelectual en la industria gastronómica.

¿Cómo se descubrió el robo de los recetarios?

De acuerdo con el informe policial, Gottberg se desempeñaba en el área de pollo del restaurante. Las cámaras de seguridad internas registraron que el trabajador retiró dos recetarios el 12 de octubre y un tercero el 19 de octubre, sin autorización de los propietarios de Mordisco Miami.

La denuncia fue presentada el lunes, lo que llevó a la Policía de Doral a iniciar una investigación. El empleado fue detenido y, durante el interrogatorio, colaboró con los agentes, indicó dónde guardaba los libros sustraídos.

¿Por qué el robo de recetas es un delito grave?

Las autoridades indicaron que los recetarios contenían información confidencial sobre fórmulas, preparaciones y procesos internos. Esta información es considerada como propiedad intelectual del restaurante.

El delito que enfrenta Gottberg es robo de secretos comerciales, lo que implica sanciones severas en Florida. El detenido fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde permanece mientras continúa el proceso judicial.

¿Qué harán los dueños de Mordisco Miami ante el robo?

Aunque los propietarios de Mordisco Miami no han emitido declaraciones públicas, allegados al equipo aseguraron que se reforzarán las medidas internas de seguridad. El objetivo es proteger sus creaciones gastronómicas y evitar futuros incidentes de este tipo.

El caso subraya el valor de las fórmulas exclusivas en el competitivo mercado. Los propietarios se enfocarán en proteger sus procesos que hacen único el sabor de la comida venezolana que ofrecen.

