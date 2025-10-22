Localizan cuerpo de sexagenario en un resort de Disney: el segundo incidente en un mes

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo de un hombre, de unos 60 años de edad se localizó en las instalaciones del resort Fort Wilderness, dentro de Walt Disney World, en Orlando, Florida.

Este nuevo incidente se registró una semana después de la muerte de una mujer de 31 años, en el Contemporary Resort, un hotel ubicado junto al parque Magic Kingdom, también de Disney.

Según el reporte oficial, los paramédicos intentaron reanimar al sexagenario, a quien trasladaron hasta un hospital cercano; sin embargo, no lograron salvarle la vida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange confirmó el fallecimiento y aclaró que no se hallaron signos de violencia ni indicios de crimen. Por ahora, no se ha revelado la identidad del hombre, informó Miami Diario.

Hallan sin vida a joven desaparecida

El hecho ocurrió a menos de un kilómetro del lugar donde fue hallada sin vida Summer Equitz, una fanática de Disney de 31 años.

En ambos casos, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido dentro del resort.

Sobre Equitz, autoridades y familiares revelaron aspectos de su vida personal y de las horas previas a su trágico fallecimiento, ocurrido en el Contemporary Resort.

La mujer había sido reportada como desaparecida por su familia después de salir de su casa en Naperville, Illinois, y volara hacia Orlando sin avisar a nadie.

Segúnda muerte en un resort de Disney

La noche del pasado martes, alrededor de las 6:40 de la tarde, huéspedes del hotel alertaron a las autoridades tras descubrir un cuerpo en una de las terrazas del edificio.

Equipos de emergencia respondieron rápidamente, y fotografías compartidas en redes sociales mostraron a personal médico y policial levantando una carpa blanca en el área del hallazgo, publicó Univisión.

De acuerdo con un informe médico obtenido por Click Orlando, Equitz murió a causa de “múltiples lesiones por impacto contundente”, aunque las autoridades califican el hecho como un aparente suicidio.

La Oficina del Sheriff del Condado Orange (OCSO) aclaró que la mujer no fue golpeada por el monorriel que atraviesa el Contemporary Resort, como circularon algunos rumores en redes sociales. “Esa información es errónea. No hubo ningún impacto con el monorriel”, indicó un portavoz.

Equitz era una seguidora apasionada del universo Disney. En entrevistas y publicaciones previas, había declarado que su historia favorita era La Bella y la Bestia, y que su “rol soñado” sería interpretar a Belle en una producción teatral.

