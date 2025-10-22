Accidente aéreo en Táchira: aeronave se incendia tras intento de despegue

Suscríbete a nuestros canales

Cerca de las 10:00 de la mañana de este miércoles, 22 de octubre, se reportó un accidente aéreo en San Cristóbal, estado Táchira.

De acuerdo con los reportes, una aeronave se desplomó durante su intento de despegue en el aeropuerto de Paramillo, ubicado en la parroquia San Juan Bautista. Al parecer, un desperfecto mecánico habría causado el incidente.

Unidades de Bomberos, Protección Civil Táchira y la PNB se movilizaron hasta el lugar, cerca de las 10:15 de la mañana, para atender el accidente.

Los organismos de seguridad pertinentes y el personal del aeropuerto iniciaron las investigaciones correspondientes para conocer las causas del siniestro.

De manera extraoficial, se pudo conocer que dos personas habrían fallecido durante el hecho. Sin embargo, se espera confirmación oficial.

