¡Alquileres caen en Doral! Conozca el motivo del desplome de precios

El suburbio de Doral, ubicado en el estado de La Florda, enfrenta un éxodo masivo de migrantes venezolanos que ha generado el desplome del mercado inmobiliario de alquileres.

Doral, experimenta un cambio histórico en su mercado de vivienda. La salida masiva de inmigrantes, principalmente venezolanos con permisos temporales, está dejando un número significativo de apartamentos vacíos.

Este fenómeno no solo afecta a los residentes, sino también a arrendadores y agentes inmobiliarios en el área metropolitana de Miami.

¿Por qué dejan vacias las viviendas?

El éxodo es impulsado por la incertidumbre respecto al fin de los permisos temporales. Además, el temor a redadas federales desata la estampida de familias.

Muchos de estos inmigrantes optan por migrar a Europa o regresar a Venezuela ante la situación legal incierta en Estados Unidos (EEUU).

¿Cómo afecta la salida de inmigrantes al mercado inmobiliario?

Las familias abandonan viviendas y los alquileres caen a mínimos de tres años por la salida masiva de inmigrantes en Doral.

Un reporte del Wall Street Journal, indica que la tasa de vacantes en algunos edificios ya supera el 10%. Estas cifras son más altas que las de otras zonas de Miami.

La caída de las rentas y el aumento de las viviendas vacías tienen un impacto directo en la economía local del suburbio. Los agentes inmobiliarios y los arrendadores son los más por la disminución de la demanda de alquileres en la zona.

¿Cómo es Doral?

La ciudad de Doral en su conjunto es la zona con la mayor concentración de inmigrantes venezolanos en los EEUU, por lo que es conocida popularmente como "Doralzuela" o "Little Venezuela".

En lugar de concentrarse en un solo "barrio" específico, la presencia de la comunidad venezolana es una característica distintiva de toda la municipalidad, con una alta densidad en sus diversas áreas residenciales y comerciales.

Datos demográficos indican que aproximadamente entre el 30% y el 40% de la población total de Doral está compuesta por inmigrantes venezolanos.

El impacto de esta población se refleja en todo el paisaje urbano, con una gran cantidad de negocios, restaurantes, y servicios orientados a la cultura venezolana, especialmente cerca del área de Downtown Doral y las principales arterias de la ciudad.

