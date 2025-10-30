Giro en el caso del Louvre: cinco nuevas capturas sacuden la investigación y apuntan a un traidor

Suscríbete a nuestros canales

La investigación sobre el asalto al Museo del Louvre, que resultó en el robo de joyas históricas de incalculable valor, experimentó un avance crucial en las últimas horas.

Según informamación proporcionada por la agencia EFE, funcionarios de la policía francesa lograron la detención de otros cinco individuos en una operación coordinada entre el distrito 16 de París y la periferia de la capital.

Con los nuevos implicados, se espera acabar con la compleja red detrás de la banda que robó un botín valorado en 88 millones de euros, que aún permanecen sin ser localizadas.

Identificación clave por ADN

De acuerdo con la agencia, la ayuda a la investigación parece provenir de las confesiones parciales de dos hombres, de 34 y 39 años, que habían sido arrestados previamente.

Tras comparecer ante la justicia, su testimonio abrió nuevas pistas que llevaron directamente a esta más reciente redada. Las autoridades mantienen la fe en recuperar las ocho joyas sustraídas, que consideran "invendibles hoy en día" en el mercado negro.

La fiscal de París, Laure Beccuau, manifestó públicamente su optimismo, declarando su deseo de "mantener la esperanza de que las joyas sean encontradas y puedan ser devueltas al Museo del Louvre y, más ampliamente, a la nación".

¿Qué se conoce de los nuevos sospechosos?

Entre los cinco nuevos detenidos se halla un individuo cuyo perfil genético, recolectado en la escena del crimen, lo vincula directamente al asalto.

Fuentes policiales indicaron a Le Figaro que este hombre sería el segundo presunto ladrón del grupo principal en ser capturado. La fiscal Beccuau confirmó que este era, en efecto, un "objetivo de los investigadores".

Los otros cuatro individuos son considerados "personas de interés" que podrían poseer información vital sobre la planificación y ejecución del robo o sobre el paradero actual del tesoro. Este esfuerzo subraya la visión de la fiscal Beccuau, quien compara la investigación con "el hilo de Ariadna", dada la magnitud y la complejidad del caso.

El tesoro perdido: joyas imperiales y una pieza recuperada

El botín robado de la Galería Apolo incluye destacadas piezas del Primer Imperio, ricas en zafiros y esmeraldas, como el collar de zafiros de la reina Marie-Amélie y una tiara de la emperatriz Eugenia.

Aunque el valor del conjunto se estima en 88 millones de euros, una novena joya, la corona de la emperatriz Eugénie con 1354 diamantes y 56 esmeraldas, fue accidentalmente abandonada por los ladrones en su huida. Encontrada rota cerca del museo, esta pieza ahora requiere una urgente restauración.

El robo, ocurrido la mañana del 19 de octubre, demostró una planificación y ejecución metódicas. Los asaltantes utilizaron una camioneta equipada con una plataforma elevadora para alcanzar las ventanas de la fachada del Louvre que da al río Sena, una zona que estaba en obras.

Vestidos con chalecos amarillos para simular ser obreros, utilizaron cortadoras de vidrio para romper tanto las ventanas como las vitrinas de la Galería Apolo. Toda la operación duró "apenas siete minutos".

La investigación también expuso "carencias de seguridad" en el perímetro del Louvre. La fiscalía reconoció que el museo carecía de suficientes cámaras de videovigilancia.

Específicamente, la única cámara en la fachada utilizada por los asaltantes estaba mal orientada, impidiendo la grabación del asalto. Además, las alarmas internas solo se activaron cuando los ladrones ya se encontraban dentro de las instalaciones, en el momento en que el museo se preparaba para abrir a los visitantes.

Por el momento, la fiscalía aseguró que "nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo", aunque la posibilidad de un grupo más amplio que los cuatro asaltantes originales no se descarta.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube