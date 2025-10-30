¿Hacia dónde se dirige Melissa? Este es el pronóstico de su recorrido para jueves y viernes

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha emitido una actualización crítica sobre el huracán Melissa, confirmando su degradación a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.
A pesar del debilitamiento, el sistema ha comenzado un proceso de reorganización convectiva y aceleración, lo que mantiene la alerta máxima en el sureste y centro de las Bahamas, mientras su trayectoria se fija en dirección a las Bermudas.
Ubicación actual y situación post-Cuba
A las 5:00 de la tarde del miércoles, el centro del Huracán Melissa se localizaba en las inmediaciones de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos que rondan los 144 km/h (80 nudos).
El sistema ha emergido hacia el Atlántico occidental tras un devastador paso por el Caribe:
-
Jamaica: Melissa tocó tierra como un huracán de Categoría 5, causando estragos sin precedentes y activando la declaración de zona de desastre.
-
Cuba: El paso por el este del territorio cubano provocó una interacción terrestre que debilitó temporalmente el ciclón hasta Categoría 3, aunque dejó graves daños materiales e inundaciones en provincias orientales como Santiago de Cuba y Guantánamo.
Pronóstico de trayectoria (próximas 48 horas)
-
Miércoles por la Noche: Se espera que el núcleo cruce el sureste y centro de las Bahamas. Aún persisten los avisos de huracán en estas áreas, con la amenaza de marejadas ciclónicas peligrosas.
-
Jueves a Viernes: El huracán se moverá más rápido hacia el noreste y se proyecta que pasará cerca o al oeste de las Bermudas. Se recomienda a los intereses en Bermudas monitorear de cerca su progreso, siendo probable la emisión de vigilancias en las próximas horas.
Balance de víctimas y daños
Las autoridades caribeñas han reportado provisionalmente al menos 44 muertes atribuidas al fenómeno, con la mayor cantidad de víctimas concentradas en Haití (inundaciones y deslizamientos de tierra), Jamaica, República Dominicana y Panamá.
Se exhorta a la población de las Bahamas y Bermudas a finalizar urgentemente los preparativos para proteger la vida y la propiedad. El impacto de Melissa marca un sombrío récord en la actual temporada de huracanes, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar los sistemas de prevención y respuesta en el Caribe.
