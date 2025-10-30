¿Hacia dónde se dirige Melissa? Este es el pronóstico de su recorrido para jueves y viernes

Suscríbete a nuestros canales

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha emitido una actualización crítica sobre el huracán Melissa, confirmando su degradación a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

A pesar del debilitamiento, el sistema ha comenzado un proceso de reorganización convectiva y aceleración, lo que mantiene la alerta máxima en el sureste y centro de las Bahamas, mientras su trayectoria se fija en dirección a las Bermudas.

Ubicación actual y situación post-Cuba

A las 5:00 de la tarde del miércoles, el centro del Huracán Melissa se localizaba en las inmediaciones de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos que rondan los 144 km/h (80 nudos).

El sistema ha emergido hacia el Atlántico occidental tras un devastador paso por el Caribe:

Jamaica: Melissa tocó tierra como un huracán de Categoría 5 , causando estragos sin precedentes y activando la declaración de zona de desastre.

Cuba: El paso por el este del territorio cubano provocó una interacción terrestre que debilitó temporalmente el ciclón hasta Categoría 3, aunque dejó graves daños materiales e inundaciones en provincias orientales como Santiago de Cuba y Guantánamo.

Pronóstico de trayectoria (próximas 48 horas)

Miércoles por la Noche: Se espera que el núcleo cruce el sureste y centro de las Bahamas . Aún persisten los avisos de huracán en estas áreas, con la amenaza de marejadas ciclónicas peligrosas.

Jueves a Viernes: El huracán se moverá más rápido hacia el noreste y se proyecta que pasará cerca o al oeste de las Bermudas. Se recomienda a los intereses en Bermudas monitorear de cerca su progreso, siendo probable la emisión de vigilancias en las próximas horas.

Balance de víctimas y daños

Las autoridades caribeñas han reportado provisionalmente al menos 44 muertes atribuidas al fenómeno, con la mayor cantidad de víctimas concentradas en Haití (inundaciones y deslizamientos de tierra), Jamaica, República Dominicana y Panamá.

Se exhorta a la población de las Bahamas y Bermudas a finalizar urgentemente los preparativos para proteger la vida y la propiedad. El impacto de Melissa marca un sombrío récord en la actual temporada de huracanes, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar los sistemas de prevención y respuesta en el Caribe.

