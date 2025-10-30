California guarda más de $15 mil millones en dinero no reclamado: revisa si tu nombre está en la lista

Suscríbete a nuestros canales

Aunque muchos californianos soñaron con ganar la última lotería, miles podrían tener un golpe de suerte inesperado: dinero olvidado que el estado aún les debe.

La Oficina del Auditor-Contralor del Condado de Orange anunció una nueva plataforma digital que permitirá a los residentes, empresas y organizaciones sin fines de lucro localizar fondos no reclamados de forma rápida y gratuita.

Millones olvidados en cuentas del estado

De acuerdo con Andrew Hamilton, contralor del condado de Orange, en todo California existen más de 15 mil millones de dólares en fondos no reclamados bajo custodia de la oficina del contralor estatal, esperando que sus dueños los reclamen.

Solo en el condado de Orange, la cifra supera los 700 millones de dólares, un monto que podría aliviar la economía familiar de miles de hogares y fortalecer los negocios locales.

“Estos fondos olvidados podrían ayudar a pagar facturas, cubrir la educación de los hijos o impulsar nuevas inversiones”, destacó Hamilton al presentar la herramienta.

Los montos provienen de cuentas bancarias inactivas, cheques no cobrados, depósitos de servicios públicos o herencias no reclamadas que, por ley, pasan al control estatal hasta ser reclamadas.

Cómo acceder al dinero

El nuevo portal digital es completamente gratuito y no requiere registro. Los usuarios solo necesitan ingresar una dirección o un número de identificación para verificar si el estado les debe dinero.

Las autoridades resaltan que se trata de un servicio público legítimo, sin costo ni intermediarios, disponible para todos los residentes del condado.

El objetivo de la iniciativa es facilitar el acceso a fondos olvidados y fomentar que más personas reclamen lo que les pertenece.

“Queremos que los habitantes de Orange recuperen su dinero y lo reinviertan en la comunidad”, afirmó Hamilton.

