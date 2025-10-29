Halloween sin riesgos en California: nuevas reglas estrictas y obligatorias para la noche de brujas en San Diego

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días del próximo Halloween, la ciudad de San Diego, en California, se alista para una jornada de brujas, disfraces y diversión nocturna.

De acuerdo con información de KSDY 50, las autoridades del condado emitieron una lista de directrices para garantizar que la noche transcurra de forma segura y sin incidentes.

Este año, la Policía local y expertos en seguridad destacaron la importancia de la supervisión adulta y la visibilidad como pilares fundamentales para los más pequeños.

Normas clave para la seguridad infantil en San Diego

Los especialistas en protección civil de San Diego insisten en cumplir las siguientes medidas preventivas básicas pero cruciales para los niños:

Se recomienda que los trajes infantiles incorporen material reflectante o tiras luminosas para contrarrestar la oscuridad. Asimismo, las máscaras deben permitir un campo de visión totalmente despejado.

Los menores de edad deben permanecer en todo momento bajo la vigilancia directa de un adulto.

Es fundamental que cada niño porte una etiqueta o pulsera con su nombre y un número de contacto en caso de que se extravíe.

Revisión obligatoria de golosinas este Halloween

Ante reportes históricos de incidentes, las autoridades emitieron una advertencia estricta sobre el consumo de dulces:

Se prohíbe el consumo de cualquier golosina antes de una revisión minuciosa por parte de un adulto.

Se debe prestar especial atención a cualquier envoltorio roto, abierto o con signos de haber sido manipulado, ante el riesgo de sustancias peligrosas o adulteración.

Además, para los adolescentes que disfrutan de la noche de forma más independiente, se dictaron las siguientes recomendaciones:

Se aconseja formar grupos de amigos y no separarse.

Llevar consigo una linterna y un teléfono celular completamente cargado.

Limitar el recorrido a vecindarios conocidos con buena iluminación, respetando los horarios convenidos.

Cruzar únicamente por los pasos de cebra y mantener la máxima atención al flujo vehicular. Evitar calles y áreas poco iluminadas o desiertas.

¿Cuáles son los contactos de emergencia en San Diego?

La Policía de San Diego dirigió un llamado a la responsabilidad de los conductores:

Disminuir la velocidad en zonas residenciales, particularmente durante las horas pico de "Truco o Trato", debido a la alta afluencia de peatones.

Ante cualquier dulce que parezca sospechoso o una situación que represente un riesgo inmediato, se debe contactar al Departamento de Policía de San Diego o llamar directamente al 911 en caso de una emergencia real.

Festividades y atractivos adicionales en el condado

Además del tradicional "Truco o Trato", San Diego ofrece una amplia gama de eventos temáticos para todas las edades:

HalGLOWeen en el Zoológico de San Diego: Evento nocturno con decoraciones que brillan en la oscuridad, estaciones de dulces y espectáculos familiares.

Halloween Spooktacular en SeaWorld: actividades diurnas con estaciones de dulces, un parche de calabazas y nuevos personajes temáticos.

Brick-or-Treat en LEGOLAND: fiestas de monstruos durante los fines de semana de octubre con concursos de disfraces y estaciones de dulces.

Para Adultos y adictos al terror:

San Diego Zombie Crawl: un recorrido nocturno por bares y clubes del Gaslamp Quarter, incluyendo acceso a múltiples locales y fiestas temáticas.

Howl-O-Scream en SeaWorld: el parque se transforma en un lugar siniestro al anochecer, ofreciendo casas embrujadas y zonas de miedo para mayores de 13 años.

