California impone la regla de los 20 pies: esta es la nueva medida que protege a los transeúntes

Una nueva ley conocida en inglés como "daylighting" (Ley AB 413) busca mejorar drásticamente la seguridad en las intersecciones. La normativa, que rige desde enero, prohíbe estacionarse dentro de 20 pies (aproximadamente 6 metros) de un cruce peatonal.

El objetivo es claro: si un auto se estaciona muy cerca de una esquina, el conductor no puede ver al peatón y viceversa. Esta falta de visibilidad es la causa de muchos incidentes de tráfico, según las autoridades.

¿Cuál es el objetivo de la Ley AB 413?

El Departamento de Policía de Rocklin confirmó que el objetivo de la ley es "mejorar la visibilidad". Esto busca que peatones y conductores puedan verse y "reaccionar con seguridad y evitar accidentes".

La ley se enfoca especialmente en zonas con mucho tráfico peatonal, como las áreas escolares o comerciales. Rubí, residente local, expresó su apoyo: "Está bien porque a veces muchos... cuando salen los niños se estacionan donde quiera".

¿Qué declaró el asambleísta autor de la ley?

El asambleísta Alex Lee, autor de la ley AB 413, explicó en un comunicado la urgencia de la norma. Agregó que "las intersecciones son algunos de los puntos más peligrosos en las calles".

Lee subrayó que esta nueva norma busca mejorar la visibilidad y evitar tragedias. Esto es especialmente importante en días como Halloween, cuando el tráfico peatonal, con niños que piden dulces, aumenta considerablemente.

¿Habrá multas para los conductores infractores?

Las autoridades confirmaron que, por ahora, solo están emitiendo advertencias y recordatorios a los conductores sobre la nueva ley. Sin embargo, si la infracción sucede consecutivamente, "pudieran haber multas".

Ante la proximidad de Halloween, la policía de Sacramento también recomienda que los niños siempre caminen en grupo y por calles bien iluminadas. Es vital usar una linterna o ropa con material reflejante para ser más visibles a los conductores.

