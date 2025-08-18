Escándalo viral en Estados Unidos: modelo de OnlyFans disparó suscriptores tras video con policía uniformado en esta ciudad de Tennessee

Suscríbete a nuestros canales

El caso de un exagente de Tennessee dio un nuevo giro tras declararse culpable de mala conducta oficial por su participación en un video sexual con una modelo de OnlyFans mientras estaba de servicio.

Sean Herman, de 35 años, fue sentenciado a un año de libertad condicional supervisada en lugar de recibir tiempo en prisión, gracias a un acuerdo que le permitirá limpiar su historial si cumple con las condiciones judiciales, reseña New York Post.

Herman fue despedido en 2024 del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville después de que se confirmara que participó en un clip pornográfico con la creadora de contenido Jordin.

Video en uniforme policial desató el escándalo

El video, grabado en el estacionamiento de un almacén, mostraba una parada de tráfico simulada donde la modelo exponía sus pechos y permitía que el oficial los tocara, mientras ella le agarraba la entrepierna.

Aunque su rostro no aparecía, un parche de uniforme lo delató como miembro activo del cuerpo policial.

La investigación reveló que el material fue filmado en abril, antes de que Herman iniciara su turno de patrulla.

El escándalo llevó a su arresto y a la suspensión indefinida de su licencia como agente del orden.

La creadora ganó suscriptores pese al escándalo

Jordin declaró que el video no era contenido exclusivo de su cuenta, sino un clip promocional para X (antes Twitter), con el objetivo de atraer más visitas.

Tras hacerse público el escándalo, la modelo vio un incremento en sus suscripciones en OnlyFans, mientras el exagente enfrentaba cargos penales y la pérdida de su carrera policial.

La modelo aseguró que no conocía a Herman antes de la grabación y que él respondió a una publicación en Reddit sobre filmar un sketch.

Aunque más tarde retiró el clip por las críticas que recibió el exoficial, ya se había viralizado con más de dos millones de reproducciones y miles de retuits.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube