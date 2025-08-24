Terror sobre rieles: cifra de muertes del tren Brightline encienden las alertas en Florida

Suscríbete a nuestros canales

En 2017, el tren Brightline tuvo su primera víctima fatal en Boca Ratón, Florida. Una joven de 18 años, Madison Brunelle, murió arrollada por la locomotora.

Según una reseña de Su muerte, un suicidio, fue el inicio de una escalofriante lista de incidentes. Los vecinos que presenciaron el hecho quedaron en shock al ver el primer accidente de lo que se convertiría en una tragedia constante.

¿Cuál es la cifra real de muertes?

Una investigación de Miami Herald y WLRN reveló que el tren Brightline ha matado a 182 personas, un número significativamente mayor de lo que se conocía públicamente.

Este alarmante dato lo convierte en el tren de pasajeros más peligroso de Estados Unidos (EEUU), con un promedio de una muerte cada 13 días.

¿Qué dicen los directivos del tren?

Brightline culpa a las víctimas y dice que la mayoría de las muertes fueron suicidios. Sin embargo, la investigación desmiente a la empresa.

Los reporteros revisaron los informes de los forenses y encontraron que la mayoría de los casos no fueron suicidios, sino accidentes o muertes sin causa determinada.

¿Por qué no hay más medidas de seguridad?

A pesar de las alarmantes cifras, las mejoras de seguridad en el tren Brightline son casi nulas. Las autoridades locales no han instalado cercas ni letreros de prevención de suicidio.

La falta de acción se debe a los años de retraso en la entrega de fondos federales. La compañía no ha sido declarada culpable de ninguna de las muertes, aunque enfrenta docenas de demandas.

