Guerra legal en Florida: Ron DeSantis desafía la orden de una jueza sobre “Alligator Alcatraz”

La jueza federal Kathleen Williams ordenó al estado de Florida y a la administración de Trump detener todas las actividades en el centro de detención “Alligator Alcatraz”.

El lugar, ubicado en la Reserva Nacional Big Cypress, debe ser desmantelado en un plazo máximo de 60 días. La decisión se ampara en el objetivo de proteger la zona, según una publicación de La Opinión.

¿Qué opina el gobernador Ron DeSantis?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, restó importancia a la orden judicial. En una conferencia de prensa, el gobernador republicano aseguró que esta decisión no los disuadirá de continuar con las deportaciones.

“Vamos a continuar trabajando en las deportaciones, avanzando esa misión. Estamos orgullosos del trabajo que nuestros equipos están haciendo”, afirmó DeSantis.

¿Qué pasará con los inmigrantes detenidos?

La resolución de la jueza parece afectar los planes del presidente Donald Trump de contar con grandes espacios para detener a los inmigrantes.

A pesar de esto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirma que tiene los recursos necesarios para construir más instalaciones rápidamente en otro lugar del estado.

¿Hay un nuevo centro de detención?

El gobernador DeSantis anunció que construirá una nueva instalación para detener a inmigrantes en el condado de Baker, en las afueras de Jacksonville.

El nuevo centro se llamará “Depósito de Deportación”. Con esta nueva medida, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca continuar con su misión de arrestar y deportar a inmigrantes que no tienen un estatus legal.

